Fer el primer pas perquè després el camí sigui més planer

Hi ha futbolistes, i no pas pocs, que equiparen la sensació d'un ascens a Primera a la de guanyar un gran títol. Un sentiment únic. Enguany, tot plegat pot quedar un xic descafeïnat per l'escenari. Però posar els dos peus a la màxima categoria no té preu, es jugui amb o sense públic a les graderies. Arribats a aquest punt, el premi és majúscul i ningú se'l vol perdre. Cadis i Osca van fer els deures a temps. No pas el Girona, que va anar perdent l'etiqueta de favorit a mesura que avançava el calendari, però que ha reactivat les seves opcions participant en un play-off on tot s'hi val i on el cara o creu guanya protagonisme. Montilivi acull aquesta tarda (19.30 hores) el primer dels dos duels amb l'Almeria. Un test d'altura per atrapar l'eliminatòria final. L'equip confia en les seves prestacions a casa, on veritablement ha funcionat aquest curs, per fer un primer pas i no anar amb l'aigua al coll al Juegos Mediterráneos, on tot plegat es desencallarà diumenge.

Amb l'única baixa de Brian Oliván, descartat per un esquinç al turmell, i sense un Brandon Thomas al qual li queden encara mesos de recuperació per davant, el tècnic Francisco Rodríguez rep la bona notícia de poder comptar de nou amb els dos laterals drets de què disposa. Tant Pablo Maffeo com Jordi Calavera estan disponibles després de perdre's els darrers partits de la lliga regular per problemes musculars. Ara bé, caldrà veure qui dels dos es troba en millors condicions per ser titular i, en el cas que no estiguin al cent per cent, sempre quedarà el comodí d'usar Jonás Ramalho. No sembla que l'equip hagi de ser massa diferent al de les últimes jornades, en què ja amb l'andalús a la banqueta es van encadenar victòries a Montilivi contra rivals de la part alta. Entre aquests, l'Almeria. Borja García i Samu Sáiz coincidiran de nou a la gespa, com també Ignasi Miquel i Juanpe Ramírez a l'eix de la defensa. Qui té un lloc al cent per cent assegurat és Cristhian Stuani. El pitxitxi, amb 29 gols, és la principal referència ofensiva i la gran amenaça d'un rival, això sí, que també disposa d'un davanter temible i determinant com ho és Darwin Núñez.

Amb quatre promocions a les seves esquenes, el Girona confia que a la cinquena anirà la vençuda i per això necessita superar el seu botxí del 2013, un Almeria que el va privar de pujar a Primera a l'última eliminatòria. Aquest no és l'únic precedent desfavorable perquè l'1-0 del passat mes de juliol és l'única victòria en dotze enfrontaments al llarg de la història de tots dos clubs. L'equip andalús es presenta a la cita d'avui envoltat per les incògnites. En primer lloc, es fa difícil de preveure quin sistema utilitzarà el portuguès José Gomes, el quart inquilí que ha passat per la banqueta del Juegos Mediterráneos aquest curs i que tot just debutarà. I en segon, saber quins jugadors tindrà a la seva disposició i, d'aquests, per quins apostarà. Als dos casos positius dels darrers dies se li sumava un possible tercer, després que ahir a la tarda el club expliqués que un jugador de la plantilla havia estat aïllat. Avui mateix l'expedició viatjarà cap a terres gironines i llavors se sabrà qui està disponible i qui no.

Elx i Saragossa, en acció

L'altra semifinal també s'enceta avui i ho farà al Martínez Valero d'Elx, on l'equip de casa rebrà el Saragossa a partir de les deu de la nit. El conjunt local recupera per aquesta eliminatòria a jugadors que arrossegaven lesions com Óscar Gil, Josan Fernández i Nuke Mfulu. Per la seva banda, els aragonesos es presenten al doble enfrontament amb una baixa més que sensible. El seu davanter i pitxitxi Luis Suárez es perd la promoció un cop acabat del contracte de cessió amb el Watford, la qual cosa ha indignat el club i també el seu entrenador, Víctor Fernández.