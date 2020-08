la promoció dels detalls

Estem transitant per una temporada totalment atípica. L'aturada pel covid-19 ha condicionat tots els plans previstos per a la majoria d'equips, s'han traslladat les dates de la lliga deixant una promoció d'ascens per a un mes d'agost decisiu. Està clar que les condicions del joc han canviat. Durant la temporada regular es parlava de la possibilitat de l'ascens directe del Girona, opció que ja s'ha escapat; de la importància dels partits decisius a Montilivi davant Saragossa, Almeria i Cadis, s'han guanyat tots tres però sense públic a l'estadi; i sobretot de la possibilitat de jugar una promoció sense Stuani per culpa de la Copa Amèrica. En aquest últim cas l'aplaçament del campionat ha beneficiat el Girona. Sense el campionat americà el millor jugador de l'equip podrà disputar els partits més importants de la temporada.



La importància de marcar primer. La represa de la Lliga ha propiciat una acumulació de partits molt elevada. El Girona, com els seus adversaris, s'ha vist obligat a jugar al límit de les seves possibilitats fins a la recta final. Condicionat i obligat a aconseguir resultats per assegurar-se les primeres posicions de la classificació futbolistes com Asier Riesgo, Juanpe, Ignasi Miquel, Àlex Granell, Gerard Gumbau, Borja García, Samu Sáiz i Cristhian Stuani han acumulat molts minuts a les seves cames. Dins les possibilitats físiques que poden tenir els jugadors a aquestes altures de la temporada és molt important que els futbolistes més significatius de l'equip arribin frescos, àgils i forts. L'aspecte anímic també serà decisiu. Com millor estigui el grup mentalment més preparat estarà per superar els obstacles que es presentaran. La manca de ritme, la forta calor en aquesta època de l'any i les aturades constants han empitjorat el nivell físic d'uns futbolistes que s'han vist obligats a regular els seus esforços en moltes ocasions. Les remuntades en el tram final del campionat tant a Primera com a Segona han sigut escasses: qui s'avança en el marcador té molta feina feta.



El bloc defensiu, prioritari. La fórmula de Francisco pot funcionar. Des de l'arribada del tècnic andalús els gironins han aconseguit uns resultats que serien molt vàlids per atrapar l'ascens. Guanyar a casa, encara que sigui per la mínima, i empatar a fora són números vàlids per pujar a Primera. L'equip ha guanyat consistència en l'àmbit defensiu, pressiona més amunt i condiciona el joc inicial dels rivals. El bon moment d'Asier Riesgo ha d'ajudar molt a mantenir la porteria ben coberta durant la promoció. El porter del Girona ha sigut decisiu en alguns partits aturant pilotes que comportaven dificultats. A l'eix amb la parella de centrals consolidada, Juanpe-Ignasi Miquel, caldrà veure qui ocupa els laterals. Al centre és necessari que en els moviments defensius el doble pivot realitzi correctament els moviments de pressió, les cobertures i les ajudes defensives per tal d'evitar ensurts a la zona de centrals. Granell-Gumbau tenen moltes possibilitats d'ocupar la posició al centre. Mantenir-se com a bloc compacte on tothom treballi en les tasques defensives serà una de les claus d'una sèrie de partits que semblen complicats.



Forts psicològicament, potents físicament. La tàctica, la tècnica col·lectiva i la individual, la qualitat dels futbolistes... són aspectes importants però la preparació física i la mental pot ser decisiva. En deu dies Saragossa, Elx, Almeria i Girona es juguen l'ascens, dos dels quatre equips jugaran quatre partits de manera molt comprimida. Duels de 90 o 120 minuts. L'esforç físic serà brutal, els futbolistes no podran aguantar un ritme alt de partit durant tants minuts, serà important disposar de bons relleus per poder fer canvis efectius i dosificar esforços. La condició física, el pic de forma dels jugadors serà necessari per desencallar els detalls a partir de l'hora de joc, quan les forces van ajustades és quan es pot marcar la diferència, l'esgotament i la calor també poden influir en el desenllaç final. Com que es preveuen resultats molt ajustats en aquests tipus d'eliminatòries l'aspecte psicològic també cal considerar-lo com a vital. S'ha d'estar preparat per superar les adversitats, per defensar un resultat favorable però també per aconseguir remuntades. L'equip ha de superar els obstacles aïllant-se de la pressió que pot significar si en algun moment l'objectiu s'allunya. Els partits seran llargs i aquesta primera eliminatòria pot durar fins i tot més de 210 minuts. Paciència, constància, intensitat, equilibri, treball, són aspectes que caldrà preservar en tot moment.



Stuani i deu més. De la mateixa manera que el Saragossa tenia esperances en Luis Suàrez, que no podrà jugar, o l'Almería les tindrà amb Darwin Nuñez, els gironins tenen dipositada la confiança en Christian Stuani. Disposar del millor davanter de la categoria ha de servir per marcar diferències en els moments importants. L'uruguaià té gol, normalment aconsegueix foradar la porteria rival sense necessitar de gaires oportunitats. L'amo de l'àrea ha d'estar fi, encertat i preparat per fer el més difícil. La resta de futbolistes jugaran coneixedors que al seu costat tenen un futbolista que els ajudarà molt. Ara l'ascens passa per Montilivi davant una primera etapa que es tancarà a l'estadi de Los Juegos Mediterráneos, mentre ja hi haurà temps de pensar en la final.