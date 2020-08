Caliu d'aficionats a l'exterior de Montilivi i en diverses penyes

Els jugadors del Girona, encara que fos des de lluny, van sentir ahir en l'anada de les semifinals del play-off l'escalfor dels seguidors. Amb l'enginy, els membres de Jovent Gironí van tornar a reunir-se a la part superior del gol nord, com ja havien fet en els partits de Lliga regular disputats des que es va reprendre la competició; i paral·lelament, moltes penyes van trobar-se als seus locals de reunió per no perdre's detall del partit de l'Almeria. A més, abans del partit, a l'exterior de l'estadi desenes d'aficionats es van aplegar per rebre l'autobús de l'equip local, i fins i tot s'hi van veure bengales.

Tot i que les dates , en plenes vacances d'agost, i la crisi sanitària no convidaven a grans reunions de seguidors, en diversos bars de Girona ahir es va seguir amb passió el duel. Penyes com la Pere Pons van descartar trobar-se, però d'altres com la Gironina, la Immortal, la Vall del Llémena, Paparres, Lloret, o Nord Àlex Granell no van dubtar a convocar els seus socis als respectius locals de trobada. El partit només es podia seguir per Movistar LaLiga, igual com passarà diumenge en la tornada que es jugarà a Almeria.



La campanya d'abonats

Per altra banda el club va fer públic ahir un canvi de dates dins la campanya d'abonats per a la temporada que ve, en concret, en el dia que es començaran a rebre les peticions d'agrupació per assistir a l'estadi. Estava previst que aquest dilluns, 17 d'agost, fos l'inici del procés que permetrà als abonats ubicar-se a la graderia de Montilivi a prop dels amics i familiars, formant un grup en el qual, evidentment, es respecti la distància de seguretat però que permeti gaudir dels partits en colla.

Com que l'equip està jugant el play-off (i l'esperança és arribar a la final) s'ha decidit ajornar la data d'inici d'aquesta sol·licitud. Així doncs, les agrupacions començaran a fer-se a partir del dilluns 31 d'agost. També aquest mateix dia els abonats que ho vulguin podran demanar el canvi de seient, la qual cosa podran fer fins el dimecres 2 de setembre. Finalment des del dilluns 7 de setembre es podran fer les noves altes fins a esgotar els seients disponibles.