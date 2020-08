Francisco: «Tenim confiança per seguir creient que podem aconseguir l'ascens»

Francisco és conscient que una victòria per la mínima no és cap garantia per al partit de tornada a Almeria, però «dona confiança per seguir creient en el que fem». El tècnic no podia estar més satisfet dels mèrits que van fer ahir els seus homes sobre la gespa, sabent «patir quan tocava» i fent un «gran partit» amb «jugades dignes d'un play-off». Després de l'exhibició dels gironins per frenar l'atac de «jugadors importants» com Darwin Núñez, diumenge caldrà tornar-se a posar «la granota de treball» per arribar a la final i perseguir l'objectiu que s'ha marcat des de principis de temporada: tornar a Primera.



La victòria



«El resultat ens dona confiança per seguir creient en el que fem. No és cap garantia i hem de ser realistes, però sí és un senyal que treballem bé. L'Almeria és un rivall perillós i no ens ha fet quasi oportunitats. A la tornada hem de ser capaços de seguir lluitant per l'ascens».



L'equip



«Vull veure personalitat dins del camp i tenim jugadors per a això. Hem preparat el partit i sabíem perfectament el que havíem de fer. A la primera part ho hem bordat i a la segona hem tingutmés dubtes, però ens n'hem sortit. No hem tingut molts moments on el rival no ens hagi sotmès, són situacions i hem jugat més a camp contrari. Volíem frenar jugadors importants i ho hem aconseguit. Ha sigut un partit molt bo per part nostra, digne d'un play-off, no ho hem d'oblidar. L'equip ha sigut equip».



Els centrals



«No m'agrada individualitzar, però Juanpe i Ignasi (Miquel) han treballat a un nivell fantàstic per frenar un davanter important. No només ells, l'equip ha sabut patir quan tocava. Hi ha hagut una part on no hem dominat, tot i que ha quedat clar que hi ha un compromís enorme en l'aspecte defensiu. En atac tenim jugadors de qualitat i ens hagués agradat alguna cosa més, però marxem contents».



El gol



«Borja, Samu (Sáiz) i Stuani són juagdors que s'associen bé i volem que estiguin sempre a prop. En aquesta ocasió s'ha donat tot. És una juagda fantàstica, que poques vegades es veu a Segona. És el que els exigim. Tenim jugadors que ens poden donar aquestes coses. No em vull deixar a Aday ni Jairo».



Els davanters



«Necessitem la millor versió de tots els de dalt. Volem que Jairo i Gallar tinguin més la pilota, a part del treball defensiu que els donem. Fer rematades ens donarà la victòria. Estic content amb tots, els de la grada han fet que l'equip es mantingués viu i anemcap a Almeria il·lusionats».



La tornada a almeria



«El partit de diumenge el busquem des de fa molt temps. El club hi ha apostat des de principi de la temporada i un bon resultat allà ens permtrà passar a la final, tot i que sabem que serà complicat».



La balança



«La tinc clara. Estem al 50 per cent de passar a la final. L'Almeria és quart i nosaltres, cinquens. És un partit importantíssim el que tenim diumenge i l'encararem com el d'avui (ahir), independentment del resultat a Montilivi. Ens posarem la granota de treball».