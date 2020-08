José Gomes: «Dels mals resultats, és el menys dolent per a l'Almeria»

Posats a escollir, entre tots els mals resultats que podia conéixer ahir l'Almeria a Montilivi, la derrota per la mínima és «el menys dolent». L'entrenador José Gomes, que va ser l'escollit per portar els andalusos a Primera, va debutar a la banqueta amb una derrota que va destacar per l'absència de fins a vuit jugadors del primer equip. Tot i que el club va comunicar que un dels seus futbolistes és positiu per coronaviurs, el tècnic va dir que es tracta de «lesions que no són gaire greus, però sí suficients per impedir que els jugadors viatgessin a Girona».

«Hem tingut vuit baixes aquesta setmana i hem organitzat l'equip per defensar la nostra porteria. També per sortir amb perill i al contraatac. Defensivament, els meus jugadors han estat molt bé. El Girona ha tingut més temps la pilota, però no hem patit situacions de perill. El gol ha estat un error i per això hem canviat el dibuix per intentar assumir un altre cop el joc», va etzibar. Gomes va dir que «cal jugar amb pragmatisme i fluïdesa. Després de tot el que hem passat, estic content amb l'actitiud dels meus jugadors. Estaven concentrats. Ja veurem què passa a Almeria, però segur que s'hi deixaran la pell». «M'ha agradat l'organització i l'equilibri de la defensa, però ens hem quedat curts al contraatac. No hem fet mal al rival. És molt estrany arribar i conéixer de seguida el caràcter dels jugadors, a part dels problemes que hem tingut amb les baixes. Tenim qualitat per fer més perill», va afegir.