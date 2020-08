L'àrbitre de l'ascens a Primera dirigirà la tornada del play-off a Almeria

Dámaso Arcediano Monescillo, un col·legiat de molt bon record per al Girona perquè va dirigir el duel contra el Saragossa (0-0) que el 4 de juny de 2017 va servir per dur l'equip a Primera, arbitrarà el partit de tornada de les semifinals de play-off de diumenge que ve a Almeria. Figueroa Vázquez, per la seva banda, serà l'encarregat de xiular el Saragossa-Elx.

Arcediano Monescillo és un clàssic de la categoria de plata, on hi porta 9 temporades, havent xiulat més de 200 partits. És natural de Puertollano, on hi va nèixer fa 36 anys. Aquesta temporada només ha arbitrat un partit al Girona, a Santander, amb una clara victòria dels visitants (0-3).

L'Almeria-Girona es jugarà el diumenge 16 d'agost a les 19.00 hores i tindrà Óliver de la Fuente a càrrec del VAR. El Saragossa-Elx es disputarà el mateix dia a les 22.00, amb Luis Mario Milla en el VAR, d'acord amb les designacions del Comitè d'Àrbitres.