Jonás Ramalho és l'escollit per ocupar la banda dreta de la defensa

Amb l'única baixa del lesionat Brian Oliván, Francisco recuperava tant Pablo Maffeo com Jordi Calavera. Els dos laterals drets s'havien perdut els últims partits de lliga, però estaven disponibles per afrontar l'eliminatòria davant l'Almeria. A l'hora de la veritat, no va jugar un ni l'altre. El temps d'inactivitat i la consegüent manca de ritme van deixar-los a la banqueta, per la qual cosa l'escollit per ocupar la banda dreta de la defensa va ser Jonás Ramalho. El basc va disputar els 90 minuts. Amb bon nivell en defensa, expeditiu i sense complicar-se mai la vida, li va costar un xic més atac, on se'l va veure tou i indecís. Va protagonitzar una bona arribada al tram final de la primera meitat, amb una centrada perillosa que no va trobar rematador. Igualment, al segon temps va iniciar des del seu costat l'acció que acabaria amb el gol de Cristhian Stuani. Ara caldrà veure si és també l'escollit per disputar la tornada.