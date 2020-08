Stuani s'enfila fins als 30 gols i torna a ser determinant

Fa pocs dies es coneixia que l'italià Ciro Immobile guanyava la Pilota d'Or convertint-se en el màxim golejador europeu. Destronava així Leo Messi. En tenien la culpa els 36 gols que havia marcat amb el Lazio aquesta temporada a la Serie A. Paraules majors. No massa lluny s'hi troba Cristhian Stuani. Camí dels 34 anys, viu el millor curs de la seva carrera. Els seus registres continuen a l'alça i al play-off també és determinant. Ahir desencallava el duel amb l'Almeria, com ho ha fet d'altres vegades, i no pas poques, al llarg dels darrers mesos. Són 30 els gols que suma fins ara. En podran ser més, si diumenge veu porteria, o si ho fa en una hipotètica eliminatòria final. Ha deixat en un no-res el seu propi rècord. Semblava difícil poder atrapar les 22 dianes que va signar amb l'Albacete ara fa una dècada, però l'encert d'aquest any ha segut demolidor.

Stuani és el jugador més utilitzat (3.284 minuts) i també el pitxitxi amb diferència. De l'equip i de la competició. Cap novetat, tenint en compte la seva incidència des que ara fa tres anys decidia signar pel Girona. Canviar el Middlesbrough per Montilivi ha sigut una de les millors decisions que ha pres a la seva vida. Passa per una segona joventut i els seus números l'avalen. Els actuals i els de les últimes temporades. Ha fet 71 gols en 104 partits. Comptant lliga, tant a Primera com a Segona A, i també la Copa del Rei. Aquest curs ha marcat en 22 partits diferents. Acumula quatre doblets (contra Fuenlabrada, Deportivo, Extremadura i Cadis). El hat-trick l'ha fins i tot repetit. Tres dianes davant del Rayo i tres més amb el Lugo. A més, si Stuani veu porta, l'equip pràcticament sempre guanya. Només un dels 30 gols ha sigut del tot inútil, el que va fer al camp de l'Oviedo (4-2) en la desfeta que va suposar l'adéu de Juan Carlos Unzué, el primer dels quatre tècnics que han passat els darrers mesos per la banqueta. Ha participat directament en cinc empats, mentre que les 16 vegades restants han contribuït perquè l'equip s'emportés la victòria. Comptant també ahir.

Un terç dels 30 gols els ha fet de penal. Fins a una dotzena de llançaments des del punt fatídic acumula aquesta temporada i onze d'ells han acabat amb la pilota al fons de la porteria. Només en una ocasió va fallar. Va ser a l'octubre, davant l'Alcorcón a l'estadi (0-0) quan el seu xut no va anar entre els tres pals al temps de descompte. El gol d'ahir, ni de cap ni tampoc de penal. Stuani va combinar a les mil meravelles amb Borja García i Samu Sáiz en una de les millors accions combinatives que se li recorden al Girona. El 7 va generar-se l'espai, el va aprofitar i va connectar la passada del company per batre Sivera.