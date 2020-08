Francisco: «El resultat a favor no compta, hem de sortir vencedors»

El Girona pot seguir avançant demà (19:30 hores) en el "play-off" d'ascens amb el partit de tornada de la primera eliminatòria al Juegos Mediterráneos. Els de Francisco ho tenen tot de cara després de guanyar per 1-0 a Montilivi, però el tècnic ha explicat aquest migdia que "independentment del resultat a favor, que ara mateix no compta, intentarem sortir vencedors". "És un partit nou i entenem que l'Almeria variarà alguna cosa del seu esquema. Hem d'estar preparats pel que pugui passar i ser ambiciosos. Equilibrats amb la pilota i sense. És important que els jugadors hi creguin".

El tècnic segueix amb l'única baixa de Brian Oliván: "si passem l'eliminatòria, entenem que a principis de setmana ja estarà disponible". Després de donar la titularitat a Ramalho al lateral dret, Francisco ha explicat que Calavera i Maffeo "ja estaven al cent per cent a l'anada i ara també ho estan. Tenen ganes i il·lusió d'ajudar a l'equip". Tot i així, no ha volgut donar pistes sobre l'onze perquè "esperarem fins a última hora per veure quins són els jugadors que estan més ben preparats i recuperats. Estic molt content amb tots. Intentaré posar els millors per guanyar, com he fet sempre".

Francisco també ha comentat que "és una llàstima no haver tingut encara connexió amb l'afició" per la situació d'excepcionalitat que es viu als estadis arran del coronavirus. "Estem molt agraïts pel suport que ens donen. El compromís de l'equip és màxim. Sabem el que ens juguem demà i haurem de lluitar per aconseguir-ho".