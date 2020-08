El Girona arriba a l'hotel de concentració d'Almeria

El Girona ha arribat al voltant de quarts de vuit del vespre a l'hotel NH Ciudad de Almeria, on ha quedat concentrat a l'espera del partit de tornada de la semifinal del play-off d'ascens a Primera. A banda dels jugadors hi tècnics, en el grup també hi era el director general, Ignasi Mas-Bagà, i el director esportiu, Quique Cárcel, entre d'altres. El partit es juga demà a les 19h a l'estadi Juegos del Mediterráneo, on l'equip gironí defensarà un 1-0 del partit d'anada disputat dijous a Montilivi.