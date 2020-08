«El Girona presenta la candidatura més ferma a l'ascens»

Si retrocedim a uns mesos enrere, les sensacions que deixava el Girona sobre el terreny de joc eren pobres. Ser l'equip amb el pressupost més alt de Segona A no era suficient per ser el clar candidat a l'ascens, i després d'embolicar-se la troca durant bona part de la temporada, va perdre els bitllets que el portaven directament a Primera. Per contra, no va deixar escapar l'últim tren i fa l'efecte que aprofitarà el trajecte tant com pugui per tornar a la màxima divisió del futbol espanyol. Així ho veuen l'excapità del Girona, Eloi Amagat, i l'exentrenador Javi Salamero. Després de les seves etapes al club blanc-i-vermell, saben del que paren.

«Soc realment optimista. Dijous es va aconseguir fer un pas endavant a la primera ronda del play-off, ja no només pel resultat, que és bo i no es va encaixar, sinó per la sensació de superioritat que va deixar tot l'equip. Era un Girona concentrat i molt sòlid. No recordo cap ocasió del rival i això, amb un equip de tant nivell com l'Almeria al davant, és complicat», assegura Eloi. El tècnic del Figueres ho comparteix: «Vaig veure els quatre candidats a l'ascens i el Girona és el més fort, amb més talent i compensat a les dues àrees. Creu en ell, crea i tradueix el bon joc en un resultat positiu. No tinc cap dubte que el candidat més ferm és el Girona». Salamero també destaca que els de Francisco «van mostrar inquietud a la porteria contrària des del principi i van deixar l'Almeria orfe del seu joc, que no va llançar ni un córner. Això diu molt d'un equip que juga el play-off».

Amb l'experiència dels altres tres play-off que ha disputat el Girona, el migcampista de l'Olot explica que «a Segona A és molt important no encaixar, que no et generin gaires ocasions. El Girona és un equip sòlid des que ha arribat Francisco, molt més compacte que a l'inici de la temporada». En aquest sentit, Salamero comenta que «l'equip gestiona millor l'estratègia, és més sòlid defensivament i juga en bloc. Té capacitat d'ordre en atac, defensa millor i aprofita més arguments com l'arribada per fora, les passades interiors, la participació de Borja García i la passada de Samu Sáiz a Stuani. Anímicament, té molta confinaça».

En referència a Borja, Sáiz i el killer, Eloi fa memòria del gol contra l'Almeria i diu que «quan s'ajunten tots tres fan un gol d'un altre nivell». «No és cap secret la dependència de Stuani. És molt gran. Hi ha gent que està preocupada per si falla, però no ho ha fet mai i tampoc ho farà ara. És un jugador importantíssim per a l'equip, no només pels seus gols, també per la seva personalitat, el caràcter i la implicació des del primer dia».

El Girona haurà de fer demà el segon pas per plantar-se a la final del play-off i, tot i que «l'Almeria va treure un resultat prou bo tenint en compte el que vam veure» com explica Salamero, els de Francisco han de «mantenir la solidesa defensiva, no encaixar i gaudir de les seves possibilitats. S'ha de sortir sense complexos». L'excapità afegeix que «hi haurà moments complicats i l'Almeria no ho posarà fàcil, però s'haurà de proposar i fer molt més del que es va veure a Montilivi».