El Girona guanya a Almeria i es planta a la final del «play-off»

El Girona és a dos partits de ser el nou equip de Primera divisió. Ha hagut de suar per arribar-hi, però ha valgut la pena. Després de la victcòria a Almeria (1-2), els de Francisco han fet bo el resultat de l'anada i jugaran la final del play-off d'ascens. Encara està pendent de saber el rival, que sortirà del partit d'aquesta nit entre el Saragossa i l'Elx. Samu Sáiz ha avançat els gironins amb un gol matiner, que Lazo ha diluït amb una diana que obria els dubtes a la defensa. S'ha seguit creient en l'objectiu i abans d'arribar al final, el pitxitxi Cristhian Stuani s'ha tornat a vestir d'heroi amb un gol que plantava el seu equip a la final.

Francisco va avisar a la prèvia que trauria els millors jugadors per sortir vencedor de la primera eliminatòria. No hauria mogut l'onze titular, si no fos perquè Aday arrossegava problemes físics i el seu substitut ha estat Jairo. Sí que hi ha hagut canvis a l'Almeria. José Gomes ha recuperat a jugadors i no ha dubtat a posar tota la carn a la graella, canviant el sistema amb una defensa de quatre.

El Girona ha sigut superior en uns primers minuts de tanteig i de seguida ha gaudit del primer xut. Gumbau ha disparat a la porteria de Sivera, que l'ha enviat a córner. Al minut 4, la sort ha somrigut als gironins després que Samu obrís la llauna amb un cacau des de fora de l'àrea. La defensa local no ha pogut rebutjar i el madrileny, amb sang freda, ni s'ho ha pensat. Amb tot de cara, els de Francisco s'han anat relaxant i l'Almeria ha anat creixent a mesura que passaven els minuts. Martos ha avisat amb un xut per damunt del travesser, també Darwin Núñez veient com Riesgo l'aturava. L'amenaça de l'Almeria s'ha fet evident quan Lazo ha posat l'empat al marcador amb un xut des de la frontal. Abans, Samu podria haver decidit amb una ocasió clara però se li ha fet de nit a l'hora de finalitzar. En conseqüència, els locals s'han fet amb el domini del partit mentre que als de Francisco els anaven creixent els dubtes. Sobretot, en defensa. Abans del descans, Stuani ha pogut tornar a obrir els ulls al seu equip rebent una centrada de Granell però el killer ha topat amb el porter, que ha sortit sense escrúpols per frenar-lo.

Ha anat bé al Girona el pas pels vestidors. Sivera ha impedit que Borja García sentenciés, després de rebre una assistència perfecta de Samu a l'àrea petita. El 10 del Girona ha rematat amb el cap, però el porter l'ha rebutjat amb el cos i l'esfèrica ha sortit llepant el pal. Al 52, Riesgo ha blocat una pilota al gironí Balliu per evitar el seu llançament. També un cacau de Lazo des de la frontal. Francisco ha optat pels canvis amb la intenció de segellar l'eliminatòria. Maffeo ha entrat per Jairo, després del treball ofensiu de Balliu a la banda esquerra. El de Caldes ha enviat una centrada a Darwin que ha rematat amb el cap i Riesgo ha aturat, tot i que l'acció era invalidada per fora de joc. Mojica ha hagut de sortir lesionat en llitera i al seu lloc hi ha entrat, Valery. El tècnic també ha aprofitat per donar refresc i substituir a Gumbau per Diamanka. Al 81, Valery ha enviat als núvols una pilota que reclamava Stuani després que Riesgo frustrés una ocasió a Darwin. El pitxitxi del Girona ha sentenciat amb un gol al 83, després d'una bona jugada col·lectiva que ha passat per les botes de Borja i Samu, per deixar a l'Almeria sense opcions. Zeballos i Gallar han entrat de manera testimonial al 89 per Stuani i Samu.

FITXA TÈCNICA

Almeria: Sivera, Balliu, Costas (Albiar, min. 90), Maras, Martos (Barbero, min. 85), Vada (Appiah, min. 64), De la Hoz, Lazo, Muñoz (Villalba, min. 64), Corpas (Enzo, min. 90) i Darwin Núñez.

Girona: Riesgo, Ramalho, Juanpe, Ignasi Miquel, Mojica (Valery, min. 70), Granell, Gumbau (Diamanka, min. 70), Borja García, Samu Sáiz (Gallar, min. 89), Jairo (Maffeo, min. 65) i Stuani (Zeballos, min. 89).

Gols: 0-1, Samu Sáiz (min. 4); 1-1, Lazo (min. 26); 1-2, Stuani (min. 83).

Àrbitre: Díaz de Mera Escuderos (c. castellanomanxec). Ha amonestat Vada (Almeria); Samu Sáiz, Borja García, Jairo, Gumbau, Ignasi Miquel (Girona).

Estadi: dels Juegos Mediterráneos, sense públic.