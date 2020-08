Francisco: «No pensem que l'eliminatòria està encarrilada, al contrari»

Francisco confia en tots els seus jugadors. S'han guanyat la seva confiança durant el dia a dia i a sobre del terreny de joc per perseguir l'objectiu, que és més a prop després d'encetar la primera eliminatòria contra l'Almeria amb una victòria (1-0). Ara bé, el tècnic andalús sap que per validar el resultat de l'anada caldrà ser un equip «ambiciós i equilibrat» aquesta tarda al Juegos Mediterráneos i per això va avisar que «qui es relaxi, no puja a l'avió». Segons la convocatòria, que inclou tota la plantilla excepte els lesionats Brian Oliván -que pot reaparèixer a principis de setmana- i Brandon Thomas -de llarga durada-, tothom està «preparat» i amb el «màxim compromís».



la llista de convocats



«Lògicament s'acumula el cansament després d'haver jugat un partit tan important com el que vam tenir a casa en menys de 48 hores, però estan tots mentalment preparats i recuperats. Hem fet la mateixa convocatòria i a l'estadi decidirem qui està al cent per cent».



l'almeria



«Alguna cosa variarà del seu plantejament. Va presentar-se amb tres centrals a Montilivi i és com ho teníem preparat. L'equip va fer el necessari per contrarrestar el seu joc. Per a Almeria, també estem preparats pel que pugui passar. No podem deixar res a l'aire i, en aquest sentit, tot està controlat. Els jugadors han de fer el que faci falta i creure-hi, confiant que farem les coses bé per superar a un molt bon rival que ens posarà les coses molt difícils».



l'1-0 de l'anada



«És un partit nou i estem mirant de preparar-lo molt bé, sense importar-nos el resultat de l'1-0 a Montilivi. És un partit diferent, en el qual hem de ser ambiciosos i ser un equip equilibrat amb la pilota o sense, molt competitiu i que tingui respecte a un equip com l'Almeria. Els jugadors no pensen en cap moment que tenim l'eliminatòria encarrilada, tot el contrari. Hi ha un sacrifici enorme, patirem bastant i saber-ho fer ens donarà l'oportunitat de superar-la. Qui es relaxi, no puja a l'avió. Tothom està endollat, amb respecte i humilitat».



la preparació



«Des que som aquí, hem treballat per enfrontar-nos a equips amb línia de quatre. Va ser així contra el Saragossa, el Cadis, el Lugo o l'Sporting. És un sistema que tenim ben treballat i tant pot ser que l'Almeria jugui així o que ho faci amb tres centrals. Estarem concentrats per actuar sobre el que triïn. Els jugadors saben el que han de fer i això és molt important per a un cos tècnic».



la connexió a dalt



«El gol que vam marcar a Montilivi pot relaxar a Borja (García) i Samu (Sáiz) quan tinguin la pilota, tinguin espais i estiguin a camp contrari. Saben que si no tenen la pilota no hi pot haver relaxació. Estem molt contents perquè ara mateix estan a un molt bon nivell i aquesta és la línia a seguir. No només ells, que són els que més sobresurten a camp contrari. Juanpe i Ignasi (Miquel) van fer un partit fantàstic. Som un equip i depenem de ser-ho. Exigirem el màxim a cadascun d'ells i posaré els millors per guanyar el partit».



cristhian stuani



«Tenir a en Cristhian (Stuani) és un luxe per a qualsevol equip de Segona A. Si s'hi afegeix el seu compromís i tot el que dona en el dia a dia als companys, encara ho és més. Estem molt agraïts tots. No és moment d'anomenar a ningú per sobre, però l'equip sap que és un home important per nosaltres i que ens aporta moltíssim».



el lateral dret



«Jordi (Calavera) i Pablo (Maffeo) ja estaven disponibles dijous i ara estan al cent per cent per competir. Noto en la seva mirada que tenen ganes i il·lusió d'ajudar a l'equip».



el missatge a l'afició



«Fa un mes i mig que som a Girona i pràcticament no he pogut tenir connexió amb la nostra gent. Estem molt agraïts pel suport que ens fan arribar, els jugadors ho saben i són conscients del que s'espera de nosaltres. El compromís és màxim. Sabem el que ens juguem i cal donar-ho tot altre cop».