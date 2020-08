Jairo relleva Aday, amb problemes físics, a l'onze del Girona

Jairo per Aday, que no ha entrat a la convocatòria per problemes físics, és l'únic canvi que introdueix Francisco en l'onze que s'enfrontarà a l'Almeria en la tornada de la semifinal del play-off. El tècnic manté Ramalho al lateral dret, i tampoc fa canvis ni al mig del camp ni en atac llevat d'aquest d'obligat per les molèsties d'Aday.



El Girona juga avui a les 19:30 hores lamb el següent onze titular: