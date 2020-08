El retorn cap a Primera passa per sobreviure a Almeria

L'objectiu és una mica més a prop. El vent bufa a favor del Girona aquesta tarda al Juegos Mediterráneos (19.00 hores/Movistar LaLiga), però sap que per donar per bo el partit d'anada contra l'Almeria (1-0) amb una delícia de gol del pitxitxi Cristhian Stuani caldrà repetir la posada en escena i, fins i tot, perfeccionar-la. I és que quan tot és a cara o creu, no hi ha temps per a excuses ni distraccions.

Els de Francisco viatgen a Almeria amb més confiança que mai. Són un equip consolidat, amb ambició i ordre. El tècnic andalús ha fet encaixar totes les peces del trencaclosques, deixant clar que qui no estigui implicat no cal «ni que pugi a l'avió». No és casualitat, per tant, que hagi sortit la millor versió de futbolistes com Borja García, Samu Sáiz, Juanpe o Ignasi Miquel, que van ser clau per encarrilar l'anada del play-off d'ascens.

L'equip s'ha preparat per deixar enrere els tristos resultats fora de casa i donar un cop de puny sobre la taula. Com ja ha demostrat, Francisco no farà rotacions i posarà l'onze de gala. El lateral dret és l'únic dubte que pot sorgir al tècnic, després que Ramalho superés la prova de dijous passat amb nota i que Maffeo i Calavera pressionin amb força per entrar. La resta està clara amb Stuani com a referent. L'uruguaià és la gran amenaça amb la missió d'engreixar els 30 gols que ha marcar aquesta temporada per seguir fent somiar els gironins. A banda de Brandon Thomas, el tècnic té la baixa de Brian Oliván, que segueix recuperant-se d'un esquinç i si se supera l'eliminatòria tot apunta que a principis de setmana tornarà a entrenar amb el grup.

Qui no té tant clar el dibuix encara és José Gomes. L'entrenador de l'Almeria va debutar a la banqueta amb una derrota que justifica amb l'allau de baixes per problemes físics que va patir el seu equip. Fins a vuit jugadors de la plantilla van quedar-se a terres andaluses en el partit d'anada. Després que el club anunciés ahir que «tots els jugadors, membres del cos tècnic i treballadors que van fer-se el test han donat negatiu per COVID-19», els de Gomes intentaran sorprendre encomanant-se al davanter Darwin Núñez. L'uruguaià va quedar completament anul·lat per la parella de centrals Juanpe i Miquel, que hauran de repetir el patró. Sobre Darwin, també s'hi va referir Francisco a la prèvia: «És un jugador especial, ha fet una temporada fantàstica, però ningú està al cent per cent en aquests moments. Ens exigirà moltíssim durant tot el partit, però no només ell. L'Almeria té molt bons jugadors».

A més a més, el club andalús també va explicar que «els dos positius anunciats anteriorment continuen asimptomàtics, aïllats i pendents de noves proves».

El Girona té l'accés a la final de l'ascens en joc aquesta tarda al Juegos Mediterráneos i per seguir avançant en la segona eliminatòria necessita desfer-se d'un rival que ja va frustrar-li el somni el 2013. Necessitarà allargar les sensacions del partit de l'anada i recordar l'experiència de les quatre promocions que col·lecciona per no cometre els mateixos errors del passat.