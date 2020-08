Àlex Granell: «No som l'equip que érem abans»

Àlex Granell, capità del Girona, ha aplaudit avui el bon moment que viu l'equip, a les portes de disputar l'eliminatòria final del play-off d'ascens a la Primera Divisió. Ha destacat que al vestidor no hi ha cap "excès d'eufòria", al mateix temps que subratllava el canvi que els jugadors han ofert al llarg de les últimes setmanes: "No som l'equip que érem abans".

"No veig un excès d'eufòria ni d'alegria. Al contrari. Veig la gent molt madura i centrada. El que vam aconseguir a Almeria és vital, però només el primer pas. Ara ens queda la setmana més decisiva", ha dit Granell, qui ha recordat que malgrat no haver guanyat encara l'Elx aquesta temporada "no som l'equip que érem" i que tant ell com els seus companys estan en el "millor moment" del curs. "Tàcticament som molt sòlids i estem molt ben preparats pel cos tècnic. Això ens convida a l'optimisme. Tenim el talent dels futbolistes i ha tornat el sacrifici que ens caracteritzava".

A banda de celebrar el rendiment d'homes com Gerard Gumbau, el seu company al mig del camp, i també d'Asier Riesgo, Ignasi Miquel, Samu Sáiz o Borja García, ha destacat sobretot l'aportació de Cristhian Stuani. "Ja no pels gols, que al cap i a la fi és el més important i difícil, sinó pel que ens està ensenyant fa anys. La seva persona, la perseverança i el compromís. És un mirall per a tots, ens anima a competir. El millor referent possible".

Ha destacat l'Elx, un rival també "en un bon moment" i amb "fam" per aconseguir l'ascens, i ha defugit de favoritismes. "És la final del play-off i ens enfrontem el cinquè contra el sisè, tot pot passar".