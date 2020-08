Francisco: «Som a la final, però ens queda un camí difícil per recórrer encara»

Francisco és prudent. El tècnic del Girona no vol donar res per fet fins que l'àrbitre no xiuli el final del partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off. Per això, després d'eliminar l'Almeria amb dues victòries (1-0, 1-2), va ser tan respectuós i humil com sempre. No va amagar la seva felicitat per avançar en «el camí» cap a Primera Divisió amb «un esforç enorme de tot l'equip», però «cal ser realistes perquè serà difícil i hem de mantenir la competitivitat i la il·lusió».



la victòria



«Estem contents perquè estem a la final, però hem de ser realistes perquè encara no hem aconseguit res. Hem de seguir sent competitus i amb il·lusió. Ens queda un cami difícil i hem de seguir endavant com hem estat fet fins ara».



la realitat



«Hem de tenir en compte que portem un mes i mig al capdavant de l'equip i hem millorat. L'Almeria ha tingut fases bones en el joc però el nostre compromís és màxim. Hem marcat aviat i ens ha anat molt bé. Som al camí, però hem de fer realistes».



la lesió de mojica



«L'equip està amb bastanta fatiga, després de dos partits seguits, però té il·lusió. Hem d'esperar encara per saber l'abast de la lesió de Mojica. Estic molt content amb tots els jugadors. Han fet un esforç enorme. No depenem només d'un jugador perquè som un equip i ho hem demostrat. He de felicitar-los a tots».



dubtes al partit?



«Mai m'ha passat pel cap que pogués passar l'Almeria. Visualitzava que l'equip estava preparat. Ens hem hagut de posar enrere, amb les seves ocasions, davant d'un equip que tot l'any ha lluitat per l'ascens directe, però teníem clar que havíem de ser ambiciosos i saber patir com tocava. Ha sigut un partit complet».



entrenar el girona



«Estic fenomenal al Girona. Vaig venir aquí perquè estava convençut que seria un pas important en la meva carrera i que tenim jugadors capacitats per aconseguir l'objectiu. Des d'aquell dia ho veig i treballo 24 hores per aconseguir-lo. El club sap el que hi ha en joc».



el vincle amb l'almeria



«He passat d'animar l'Almeria aquesta temporada a tenir el cor amb el Girona per passar l'eliminatòria. La professionalitat del meu cos tècnic és màxima. Estic molt agraït al club i la ciutat pel tracte. Estic orgullós de formar-ne part».



el partit de samu sáiz



«Puc destacar Samu, que ha fet un bon partit, però també Mojica i tots. Tots estan a un nivell fantàstic. He de treure el millor nivell dels jugadors per ascendir a Primera».



la baixa d'aday



«Aday va tenir una molèstia en l'anada de l'Almeria i no ha aconseguit recuperar-se. No el volíem forçar perquè no tingués més problemes. Hi havia gent preparada per suplir-lo».



el rival a la final



«Elx i Saragossa són dues grans entitats amb grans jugadors. Hem de tenir present la nostra millor versió i centrar-nos amb el nostre treball perquè son molt bons equips».