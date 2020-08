José Gomes: «Un error a Montilivi ens ha condemnat en el 'play-off'»

L'Almeria va apostar-ho tot a José Gomes per aconseguir l'ascens, però l'equip s'ha quedat sense opcions després de quedar eliminat del play-off pel Girona amb dues victòries a Montilivi (1-0) i als Juegos Mediterráneos (1-2). El tècnic va excusar-se dient que «soc aquí des de fa menys de 20 dies. He sentit que el meu missatge ha arribat bé, a banda del resultat. Hem fet un bon partit, molt bon col·locats al camp per ser tan ofensius com haviem de ser. Estem tristos per haver quedat fora del play-off, però els meus jugadors m'han deixat molt bones sensacions. La dinàmica i la intensitat són bones».

Preguntat per si el seu càrrec podia perillar, Gomes va ser contundent: «Estava a Portugal lluitant amb un projecte per ser a Europa, però he vingut a Almeria perquè estic convençut que té un projecte per fer-se un club gran. La idea és ambiciosa i d'acord amb el que vol l'afició. He signat per ser en aquest projecte. Em sembla curiós que qüestioneu el meu càrrec perquè no he vingut per 20 dies, o no és la idea. Han sigut curts, però estic convençut que a partir del dia 1 de setembre, quan comencem a entrenar, ho farem bé». El tècnic va comentar que «ens ha condemnat un error a Girona» i que «els meus jugadors estan tristos perquè el resultat no tradueix l'esforç que han tingut ni els seus mèrits per tenir quasi tota l'estona el Girona defensant al seu camp. Hem dominat i controlat el partit. Això ens dona esperança per al futur».