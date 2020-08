problemes al lateral esquerre. Mojica, lesionat, es pot perdre la final. Al seu lloc va entrar Valery, al minut 70. A Francisco se li compliquen les coses al lateral esquerre, després que Brian Oliván arribi just per un esquinç que li ha fet perdre's els últims partits. El desgast físic comença a notar-se a l'equip, que a Almeria també va patir la baixa a última hora d'Aday, que encara no s'havia recuperar del partit d'anada a Montilivi.