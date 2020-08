La tercera final per pujar a Primera en 8 anys per al Girona

El Girona torna a estar a dos partits, a 180 minuts si no hi hagués pròrrogues, de Primera. Una sensació que en els últims vuit anys ha viscut dos cops anteriorment, i que no es van saldar amb èxit. És clar que ni el 2013 ni el 2016 s'havia aconseguit mai l'objectiu. Ara, en canvi, el Girona aspira a pujar i recuperar una categoria, la Primera Divisió, que va poder gaudir durant dues temporades gràcies a l'ascens directe de 2017.

El Girona jugarà, d'aquesta manera, la tercera final de play-off des que el 2013, amb Rubi a la banqueta, un modest club que tot just el 2008 havia aconseguit tornar a segona mig segle després, es veia a les portes de la glòria, on mai no havia estat. En aquests vuit anys el club ha disputat quatre promocions d'ascens per pujar a Primera, l'actual pendent de resoldre's. I ha tastat la màxima categoria dos anys, deixant-la escapar de manera inexplicable el curs passat amb una funesta ratxa de 3 punts dels 30 últims.

El 2013 es va perdre amb l'Almeria (0-1 i 3-0) després d'haver deixat fora l'Alcorcón en les semifinals. El Girona, dirigit per Rubi, havia lluitat tota la temporada per l'ascens directe, però després d'una històrica remuntada contra l'Alcorcón a l'estadi (del 0-2 al 3-2), es va fallar de manera inesperada contra un Xerez ja descendit (2-4) i sobretot a Vila-real, un rival directe (4-1). A la promoció l'equip es va desfer amb solvència de l'Alcorcón (1-1 i 3-1), però a la final no va tenir pràcticament opcions contra un Almeria superior, liderat per Charles.

El 2016 l'equip que entrenava Pablo Machín va caure davant l'Osasuna (2-1 i 0-1). A les semifinals va superar el Còrdova (2-1 i 3-1). Després va tocar enfrontar-se a l'equip navarrès, que havia entrat com a sisè, però tot i l'esperançador resultat de l'anada (2-1), es va caure a Montilivi (0-1) i tampoc hi va haver gaire res a fer. Aquella temporada el Girona havia fet una primera volta deficient que gairebé costa la destitució de Machín. Va seguir, i a la segona, la reacció va ser brutal, i es va acabar quart. La quarta promoció disputada en aquests vuit anys va ser contra el Saragossa (2015), caient a semifinals per l'1-4 a casa després del 0-3 de l'anada.