L'Elx ha jugat dos cops una promoció per ser de Primera

Com li ha passat fins a quatre cops al Girona, l'Elx també sap el que és caure a les portes de la Primera Divisió en una promoció d'ascens. El conjunt il·licità disputarà el seu tercer play-off per arribar a la màxima categoria. Els altres dos precedents no han acabat gaire bé pels seus interessos i confien que aquest cop la història sigui diferent. La temporada 2010/11, amb el format actual, l'Elx va batre el Rayo Vallecano a les semifinals però va ensopegar a la final davant el Granada pel valor doble dels gols en camp contrari (0-0 a Los Cármenes i 1-1 al Martínez Valero). Anys enrere, el curs 1986/87, jugaria la primera fase d'ascens per pujar, però llavors el format era diferent. En aquella ocasió es disputava una segona fase en què els punts de la lliga regular comptaven per aquesta lligueta, on participaven els 12 primers classificats repartits en dos grups. Es va enfrontar a l'Hèrcules, València, Logronyès, Recreativo i Bilbao Athletic i no va tenir cap opció d'èxit.