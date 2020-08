Ignasi Miquel, un dels jugadors més destacats del Girona d'aquestes últimes setmanes, ha sigut el protagonista avui d'una roda de premsa virtual en què ha valorat les aspiracions del seu equip de cara l'eliminatòria final del "play-off" que disputarà aquesta setmana contra l'Elx. Ha elogiat el rival, pel que defuig de tota mena de favoritismes, però sí que ha admès que tant ell com els seus companys es troben en un molt bon moment i que ho intentaran aprofitar no només per marcar dijous al Martínez Valero, sinó per guanyar.

"Portem una bona dinàmica però l'Elx està fent molts bons partits. Veient com estan les coses, seria un grandíssim error creure que som els favorits. Hem de recordar que ens han guanyat els dos cops que ens hem vist les cares a la lliga", ha explicat Ignasi Miquel, qui es perdrà el partit decisiu si dijous veu una targeta groga. "No puc estalviar esforços tenint en compte el que ens juguem i tenim al nostre davant. No puc deixar de posar la cama en una acció que pot ser vital. M'agradaria jugar els dos partits i això m'obliga a no pensar cada com que hagi d'actuar".

A banda de destacar la "millora" del col·lectiu sobretot des que Francisco Rodríguez n'és l'entrenador, el central ha parlat del seu excel·lent rendiment en un any en què ha hagut de superar la intermitència provocada per les lesions. "Ha sigut una temporada molt complicada. Venia amb ganes i il·lusió per competir des del primer moment, però la lesió va ser molt llarga. Ara estic gaudint molt. Sóc molt feliç i ho donaré tot per aconseguir l'objectiu".

Del duel de dijous, ha reconegut que "marcar fora de casa seria important i ens donaria un avantatge considerable" malgrat reconèixer que "el més important és guanyar i això és el que hem d'intentar des del primer moment". Però un avís per acabar: "Ells són una plantilla molt compacta i completa, un equip molt competitiu".