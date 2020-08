El Sevilla, decidit a negociar per fer efectiva l'opció de compra de Bounou

Yassine Bounou encara és propietat del Girona, però aquesta temporada la juga cedit al Sevilla, on la seva trajectòria ha anat clarament de menys a més. Suplent de Tomas Vaclik durant bona part del curs, la lesió d'aquest li va obrir les portes de la titularitat a la lliga i, a més, va convertir-se en l'escollit per disputar els partits de la Lliga Europa. És aquí on el porter està signant actuacions més que destacades. Va aturar un penal contra el Wolverhampton als quarts de final i va encadenar bones intervencions a les semifinals davant el Manchester United. Ha convençut la direcció esportiva del Sevilla fins al punt que el club andalús està decidit a executar l'opció de compra que existeix en l'acord de cessió. Es va estipular l'estiu passat que aquesta ascendia fins els quatre milions i mig d'euros, una quantitat que seria molt benvinguda a Montilivi. Malgrat això, a Sevilla no es volen rascar tant la butxaca i per aquest motiu tots dos clubs han iniciat contactes per posar-se entesos per una quantitat menor.