«Si creiem que som els favorits ens equivocarem»

La millora del Girona és evident. El rendiment col·lectiu ha fet un tomb i rutlla de tal manera que l'equip va despatxar l'Almeria amb solvència i total justícia en la primera ronda del play-off. Un dels molts culpables d'aquest pas endavant és Ignasi Miquel. El central, erràtic com tots els seus companys durant mesos i en el seu cas, a més, inèdit per culpa d'una lesió, està acabant la temporada a un nivell altíssim. Ahir va atendre els mitjans en una roda de premsa virtual en què valorava l'eliminatòria decisiva amb l'Elx, elogiava el proper rival i advertia que caldrà fer les coses molt bé per ser de Primera Divisió, el principal objectiu del grup i també a títol personal.



pas endavant



«Des que hem canviat d'entrenador, i això que al vestidor no agrada tant perquè quan això passa vol dir que no hem fet les coses prou bé. Però sí, amb l'arribada de Francisco hem millorat la solvència, som un equip que no rep massa ocasions i això es veu reflectit en els resultats, que és el més important».



lesió oblidada



«Ha sigut un any molt complicat, difícil. Venia amb moltes ganes i amb la il·lusió de competir des del primer moment. La lesió que vaig patir va ser bastant llarga. Ara estic gaudint molt de tot allò que sigui poder ajudar l'equip. Ho donaré tot per aconseguir l'objectiu i seré molt feliç si l'aconseguim».



cap eufòria



«Després d'eliminar l'Almeria com és lògic estàvem feliços i contents. Però tothom es va reactivar de nou perquè som conscients que no hi ha res fet. L'equip està centrat, amb moltes ganes de competir aquest dijous i treure endavant l'eliminatòria».



amenaçat de sanció



«No puc estalviar els meus esforços. Amb el que tenim ara al davant i veient el que ens ve, el que no puc fer és deixar de posar la cama en una jugada que podria ser vital. El que vull és jugar tots dos partits i és per això que no puc pensar en una acció concreta».



favorits?



«Ho dubto molt. Sí, és cert que portem una bona dinàmica, com també que l'Elx està fent molt bons partits. Van passar-se una vintena de dies amb el dubte de saber si estaven dins o fora del play-off. Tal com estan ara les coses, si creiem que som els favorits cometríem un grandíssim error. Hem de recordar que ens ha guanyat els dos partits de lliga. Hem de ser cauts».



ansietat



«Si hi ha ansietat és per jugar. En tenim moltes ganes. Som molt conscients del que ens ha costat arribar fins aquí perquè ho hem passat molt malament»



per què ara el canvi?



«És complicat de dir. També és cert que amb Martí vam tenir una època bastant bona i amb el confinament es va frenar tot plegat. Potser va arribar un punt que l'equip ja no donava per més i el canvi d'entrenador ens va donar aquest petit extra per ser l'equip que havíem sigut algun altre moment. Durant l'any es passen moments bons i dolents i amb la temporada que hem tingut tot ha sigut una mica més difícil. Desafortunadament sap greu que hagin passat més entrenadors abans, però els que som ara som els que hem de treure això endavant i en tenim moltes ganes».



Partit d'elx



«Marcar fora de casa sempre dona un avantatge però és més important guanyar i això hem d'intentar des del primer moment. Hem de ser compactes, competitius. Ells són una plantilla molt completa. Venim de ser molt contundents a casa els últims cinc o sis partits, demostrant que tenim ganes. Per això anirem a per totes del primer moment. No m'agrada confiar-me. Ara, intentarem des del primer moment marcar.



tàndem amb juanpe



«M'he entès molt bé, és un jugador amb el qual és fàcil funcionar. Però els resultats bons venen per l'esforç de tot l'equip».