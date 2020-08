Francisco: "Al Martínez Valero hem de ser molt intel·ligents"

Francisco Rodríguez ha valorat el partit de demà al camp de l'Elx, el primer dels dos que decidiran qui equip acompanya el Cadis i l'Osca a la Primera Divisió la propera temporada. L'entrenador del Girona ha admès que serà imprescindible ser "intel·ligents" al Martínez Valero, on els espera un duel "complicat" davant un "molt bon equip", però confessant que durant aquests dies ha "treballat" amb els jugadors perquè el matx "vagi al nostre terreny" i d'aquesta manera es pugui "dur un bon resultat a Montilivi".

Johan Mojica, que va lesionar-se diumenge al camp de l'Almeria, no s'ha recuperat a temps i no ha entrat en una convocatòria on tampoc hi ha Brian Oliván. Sí que hi apareix Aday Benítez, baixa de darrera hora al Juegos Mediterráneos. "Tenim encara més d'un dia pel partit i esperem que arribi al cent per cent", ha valorat del vallesà, mentre que de Mojica ha dit que "segurament per diumenge el tindrem, sempre que evolucioni com toca". I ha tret ferro al fet de no poder comptar amb els dos laterals esquerres de la plantilla. "Ja hem tingut problemes a la banda dreta de la defensa i els hem solucionat amb d'altres jugadors. Confio en tots els que tinc, disposo de Jairo, Aday o Maffeo, estic contents amb ells".

Ha destacat també "el compromís" que percep dels seus jugadors. "Demostraran per què van escollir en el seu dia el Girona", ha dit, tot afegint que "veig a la seva mirada les ganes que tenen de jugar i competir, de demostrar que tot és possible en un terreny de joc". I com Àlex Granell i Ignasi Miquel aquests dos últims dies, ha admès que "no som els favorits". "És cert que al principi de cada temporada es marquen uns equips que poden aspirar a això i allò. Però ara, en una final, tots dos equips som de Segona i el que hem de demostrar és que volem ser de Primera. Al vestidor tampoc existeix aquest pensament".