«Play-off» El cinquè ha pujat tres vegades des que s'utilitza el format actual

El 2010 s'instal·lava un canvi de format per fer més atractiva la Segona Divisió, fent que del tercer al sisè classificat disputessin un «play-off» per pujar a Primera, cosa que abans no es feia ja que ascendien de manera directa els tres primers de la taula. Des de llavors fins ara, la promoció ha premiat a tota mena d'equips; els qui van fer els deures i van pujar fins gairebé el capdamunt i els que van treure el cap a darrera hora pels llocs de privilegi. Fins a tres vegades ha acabat lligant l'ascens al «play-off» el cinquè classificat a la lliga regular, posició amb la qual ha acabat el Girona enguany. Són el Granada (10/11), Valladolid (17/18) i Mallorca (18/19). El sisè, com ara l'Elx, només ha pujat una vegada però, curiosament, va ser l'Osasuna que es va desfer dels gironins el curs 2015/16. El premi ha sigut pel tercer en tres ocasions: Valladolid (11/12), Almeria (12/13) i Getafe (16/17): El Palmas va ascendir com a quart (14/15) i el Còrdova 13/14 sent setè perquè pel mig hi havia el Barça B, que no podia pujar.