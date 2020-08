El Girona empata al camp de l'Elx i decidirà l'ascens a Montilivi

El Girona és només a un partit de tornar a tocar el cel de la Primera Divisió. Per aconseguir-ho haurà de fer bo l'empat sense gols d'aquesta nit davant l'Elx (0-0) en l'anada de la final del play-off d'ascens. El mal estat de la gespa del Martínez Valero ha dificultat el joc dels de Francisco, que han tingut l'ocasió més clara de les botes de Samu Sáiz amb un xut creuat que ha sortit llepant el pal dret de la porteria d'Edgar Badia. Tot es decidirà diumenge a Montilivi.

Francisco ha tornat a escollir l'onze de gala. Després de la lesió de Mojica a Almeria, l'únic canvi obligat ha sigut el lateral esquerre amb la titularitat per a un reaparegut Maffeo. Sí que ha modificat el seu dibuix Pacheta amb els tres centrals Dani Calvo, Gonzalo Verdú i Josema com a reforç defensiu davant del potencial blanc-i-vermell.

Amb l'ascens en joc, s'ha fet evident el respecte entre ambdós equips amb uns primers minuts de tanteig. Granell ha fet el primer xut entre els tres pals al 10, encara que tou i des de la distància ha anat directe a les mans del porter Edgar Badia. Escriche ha replicat amb un cacau que ha marxat als núvols. El Girona ha necessitat gairebé la primera mitja hora de joc per trencar la monotonia del partit i mostrar-se més còmode amb la pilota, que tenia més l'Elx, sense poder generar perill en un terreny de joc deplorable. Stuani ha rebutjat un córner de Pere Milla, que en la següent acció ha vist com la pilota s'apropava a la porteria de Riesgo. Al 36, Nino ha enviat una rematada amb el cap al travesser.

Sense ocasions, calia buscar el gol a la segona part. Verdú ha enviat una falta per damunt del travesser. El Girona ha deixat escapar una bona ocasió després que a Ignasi Miquel se li fes de nit per rematar en una acció polèmica, en la qual els de Francisco reclamaven un penal que ni l'àrbitre ni el VAR han concedit. Riesgo ha aturat un llançament fluix de Pere MIlla; mentre que Samú Sáiz ha volgut sorprendre amb un cacau des de la frontal, que ha sortit llepant el pal dret d'Edgar Badia. Tampoc ha tingut sort Borja García. El tècnic andalús ha donat refresc fent entrar a Valery per Jairo al 67. Stuani ha rematat amb el cap una pilota que ha sortit per sobre del travesser. Més tard Borja García ha estat substituït per Àlex Gallar. Però davant d'un Elx sense pressa ni intencions d'atac amb claredat, el Girona no ha estat capaç de moure el marcador.

FITXA TÈCNICA

Elx: Edgar Badia, Josema, Dani Calvo, Gonzalo Verdú, Juan Cruz, Manuel Sánchez, Iván Sánchez (Mfulu, min. 78), Òscar (Tekio, min. 87), Escriche (Josan, min. 65), Pere Milla (Medina, min. 87) i Nino (Fidel, min. 78).

Girona: Riesgo, Maffeo, Ignasi Miquel, Juanpe, Ramalho (Calavera, min. 93), Gumbau, Granell, Borja García (Gallar, min. 86), Samu Sáiz, Jairo (Valery, min. 67) i Stuani.

Àrbitre: Arcediano Monescillo (comitè castellanomanxec). Ha amonestat (Elx); Ramalho, Juanpe (Girona).

Estadi: Martínez Valero, sense públic.