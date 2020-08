«El Girona té el pressupost i nosaltres tenim d'altres coses»

Si el Girona ho té a tocar, tres quarts del mateix li passa a l'Elx, que es troba a només dos partits de tornar a la Primera.

El seu entrenador, Pacheta, parlava ahir del partit d'avui i també de l'eliminatòria, cedint al favoritisme al seu rival però deixant clar en tot moment que els seus jugadors tenen opcions, i no pas poques, de pujar.



estat anímic



«Estem feliços. Havia somiat a omplir el camp i ho hauríem aconseguit. Arribem il·lusionats i emocionats per jugar, sempre concentrats i atents. Hem aconseguit aquesta final després d'haver arrancat amb una derrota amb el Fuenlabrada. Estem amb la fe de poder pujar».



favoritisme



«Si parlem de pressupost el Girona és el favorit. Però a les finals, ells poden tenir això i nosaltres d'altres coses. Intentarem ser millors. El Girona ha guanyat solidesa amb Francisco. Volem minimitzar-ho i treure les nostres virtuts. És a dos partits i estem aquí per alguna cosa».



stuani

«La seva mitjana és de gairebé un gol per partit. És un jugador superlatiu. Mai ens hem plantejat un sistema per un jugador malgrat que ens hem enfrontat a nous molt interessants com Darwin o Luis Suárez. Stuani està al top 3. No farem res especial, però estarem pendents de les seves rematades, com de les de Borja, Samu Sáiz, Jairo, Aday, Álex Gallar... Qualsevol que jugui és bo. Només estarem molt atents de les seves característiques i remats. A partir d'allà, el que intentarem fer és explotar totes les nostres virtuts».

girona

«Les estadístiques són les que són, però serveixen de ben poc. No es poden modificar. Hem guanyat els dos partits i això farà que ells estiguin més activats, com nosaltres amb el Saragossa. Això és compromís. Seguirem empenyent per estar concentrats i fer el nostre partit. Parlem de la final d'un play-off i el diumenge s'acaba tot. O el dilluns, si hi ha pròrroga. És una final? La del diumenge sí. És una ruleta».



la gespa

«No som capaços de canviar en excés el plantejament. Afrontem cada situació per guanyar-la. No puc plantejar un partit pel 0-0. Tota l'estratègia que fem servir sempre és per guanyar, mai per empatar. No sé fer-ho de cap altra manera. Del camp ha sigut de l'única cosa que m'he queixat en aquests dos anys i mig. Va ser el dia del Fuenlabrada, a la primera jornada, i em van dir que buscava excuses. Si entreno amb conductors de la pilota i no puc fer-ho, tinc dificultats. Ara no està bé, però això és del que estic mentalitzant al meu jugador a l'essència del joc. Només que guanyar el Girona per aconseguir un objectiu inimaginable».



sorpreses a l'onze

«Hem fet tants canvis aquesta temporada que poques sorpreses podem donar ja. Clar que intentarem alguna cosa. Hi ha molta tecnologia i informació. Francisco ha fet que el Girona sigui més sòlid, encaixi menys i sigui més dur».



NINO

«És la referència, el far del vestidor. Els jugadors també han pres decisions i Nino ha sigut clau».