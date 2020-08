«Hem arribat fins aquí en el nostre millor moment i ara ens toca confirmar-ho»

No vol sentir a parlar de favoritisme Francisco Rodríguez, qui és plenament conscient de les opcions d'ascens del seu equip, sobretot ara que es troba en el millor moment de la temporada, però qui aprofita qualsevol moment per destacar el munt de qualitats de l'Elx. Ahir, durant la prèvia, va destacar el «compromís» dels seus homes i els va demanar ser «intel·ligents» al Martínez Valero.



CONVOCATÒRIA



«Tant Aday com Mojica han entrenat aquests dies a un bon nivell, però Mojica no estarà en condicions per demà (avui per al lector). Amb Aday encara tenim hores perquè arribi el partit, per la qual cosa intentarem tenir-lo al cent per cent. Mojica comptem que estigui disponible per diumenge, sempre que evolucioni com toca. Hem tingut problemes al lateral dret fins fa quatre dies i els hem solucionat amb d'altres jugadors. Tinc una plantilla completa i qui juga, ho fa bé. Confio en tots els futbolistes. Quan han sortit Jairo, Aday o també Maffeo, no han desentonat. Estic content amb tots ells».



partit a elx



«Hem de ser intel·ligents perquè és una eliminatòria. Estem parlant d'una final, en què tots dos equips tenim un objectiu molt important. Som també realistes. Serà complicat a l'anada. L'Elx està bé, disposa de gent molt dinàmica, amb perfils de jugadors ben diferents entre ells. Hem estat treballant per dur el partit al nostre terreny i emportar-nos de tornada un bon resultat cap a Girona».

artífex de la millora

«Al final som tots. El que es veu d'aquest equip ja ve d'origen. El que m'importava quan vaig arribar era treure el millor de cadascú. Fins i tot de mi mateix, per posar-ho al servei dels futbolistes. Crec que en l'àmbit tàctic i individual s'ha treballat bé. Estem arribant al final de temporada de la millor manera possible. Estic molt agraït al vestidor i també al club perquè treballo en un lloc on tot és possible. Ara tenim un partit important i sé que els 24 que viatgen i també els que no ho fan estan il·lusionats perquè ho volen tirar endavant».

derrotes amb l'elx

«Tot això ha quedat ja enrere. L'equip d'ara és molt diferent. També havíem perdut amb equips de dalt com el Cadis o l'Almeria, i no havíem guanyat el Saragossa. A la segona volta i al play-off sí que ho hem aconseguit. El passat és el passat i ara el que toca és el present. Estem parlant d'una final. No hi ha cap favorit perquè els dos som equips de Segona Divisió. Toca posar-ho tot al camp i demostrar per què volem jugar la temporada vinent a Primera».

estat d'ànim

«El que veig al vestidor és un gran compromís. De tots els jugadors. Tenen ganes de demostrar per què van escollir el seu dia venir a Girona. Hem arribat fins aquí en el nostre millor moment i ho hem de confirmar. Veig a la mirada i a les cares de tots les ganes que tenen de competir, de jugar aquests dos partits. De demostrar que tot és possible en un terreny de joc».



favoritisme

«No som els favorits. Qui diu això és que no està vivint aquesta situació, la d'una final. És evident que cada temporada, al principi, es marquen uns favorits a l'ascens. Això és normal i sempre passa. Però ara mateix tant l'Elx com nosaltres som dos equips de Segona que el que volen és demostrar que poden jugar a Primera. Al vestidor tampoc he vist això, que ens creiem favorits. S'ha demostrat que la competició és molt llarga i pot passar de tot».



stuani

«Està bé. Després del cop de l'altre dia, com és normal, va patir d0lor. I com tots, ha acusat el cansament. Tenim tots plegats la sensació d'haver corregut molt. Suposo que els jugadors de l'Elx també, però vull deixar molt clar que ens enfrontarem a un equip molt versàtil, molt dinàmic i això és el que realment importa ara mateix. A aquestes altures, al final el que intentarem uns i altres és arribar al cent per cent a tots dos partits».



ansietat

«L'ansietat la portem a l'hora de treballar i també quan preparem els partits. Sabem què és el que té l'Elx, quin és el seu potencial. A partir d'aquí el que intentem és transmetre la confiança, la humilitat, i la voluntat de treballar moltíssim. El compromís al màxim per treure aquesta situació endavant».



l'estat del camp

«A tots dos equips ens pot condicionar. Fa pocs dies l'Elx es va enfrontar al Saragossa i ja es va veure que la gespa no estava en bones condicions. Ens haurem d'adaptar. Intentarem tenir la iniciativa, a més ens enfrontem a un rival que se sol sentir a gust en aquestes condicions».



el rival

«Disposa d'una plantilla amb molt bons jugadors, dinàmics, defensivament s'ordenen molt bé a l'hora de replegar. És un equip que ha variat moltíssim al llarg de la temporada perquè disposa de jugadors molt diferents. No he viscut els dos partits contra el Girona i no els recordo. El que he analitzat és l'Elx dels últims partits. Sempre sol presentar quatre o cinc canvis a cada alineació. És un molt bon equip i per això està a dalt i a la final d'un play-off d'ascens».