El penúltim pas per tornar a conviure entre els més grans

Qui s'havia d'imaginar fa una o dues dècades a Girona que l'equip de la ciutat bufaria 90 espelmes immers en els millors anys de la història de l'entitat. El que ha viscut en aquesta etapa moderna era impensable temps enrere, quan es competia en categories respectables però inferiors a l'estatus actual. Des del 2008, quan el club atrapava de nou la Segona Divisió A, que s'han disputat fins a quatre promocions per pujar i s'ha aconseguit arribar a Primera per estar-s'hi dos anys. Un període que s'ha fet massa curt. Tant que tornar-hi s'ha convertit des de fa mesos en una obsessió. Comprovat que pregonar de bon inici que pujar directe era l'únic camí possible, ara l'objectiu només es pot atrapar a través de la promoció. El camí és més llarg, però s'arriba allà mateix. Superat el primer obstacle, l'equip té per davant dos partits per tornar a fer història i corroborar, per si no hi havia cap dubte, que Montilivi viu un moment dolç.

Ara bé, no hi ha res fet. Ni de bon tros. Francisco Rodríguez, com han fet aquests dies Àlex Granell i també Ignasi Miquel, esquivava ahir el favoritisme. No es vol ni sentir a parlar de tot això al vestidor del Girona, que s'ha activat a temps. Després de sobreviure a un any en què la irregularitat era el pa de cada dia, l'aterratge del nou cos tècnic ha servit perquè la plantilla es posi les piles. Dues excel·lents actuacions contra l'Almeria, amb les conseqüents victòries i el bitllet per a la final, han disparat l'eufòria entre l'afició. Toca, però, batre l'Elx i a doble partit. El mateix equip que s'ha apuntat els dos duels de lliga regular i que ha deixat a zero els gironins, tant a un estadi com a l'altre.

El doble enfrontament s'inicia aquesta nit (22 hores) al Martínez Valero. Fins fa quatre dies pel Girona era un maldecap jugar a fora. Sis mesos després de l'última victòria com a visitant, s'imposava amb justícia al Juegos Mediterráneos, per la qual cosa avui tot és possible. Francisco haurà d'apostar per fer un experiment a la banda esquerra de la defensa. Johan Mojica es feia mal el passat diumenge i no s'ha recuperat a temps, mentre que el seu teòric substitut, Brian Oliván, ja es va perdre la primera ronda per un problema al turmell. Tots dos estan descartats. El tècnic utilitzarà Maffeo a cama canviada. A l'altre costat s'hi mantindrà Jonás Ramalho, que ha ofert un nivell més que acceptable. A la convocatòria hi torna Aday Benítez, baixa d'última hora a Almeria per uns problemes físics. Si Francisco considera que està en condicions de jugar, el posarà a l'onze. Si no les té totes, buscarà alguna alternativa. Jairo o Valery, en aquest cas, tindrien opcions de jugar d'inici. La resta fa pinta que seran els mateixos. Un d'ells, Ignasi Miquel, està a només una targeta de la suspensió. «Si he de posar la cama, la posaré», deia dimarts, tot i admetre que «m'agradaria jugar tots dos partits». També jugaran els tres tenors. Borja García s'ha entonat, Samu Sáiz ha recuperat la seva millor versió i això ho ha aprofitat Cristhian Stuani, que manté el seu idil·li amb el gol i ja en suma 31 aquesta temporada. Bona part de les aspiracions de sumar avui un bon resultat a Elx passen perquè tots tres tornin a aparèixer, com van fer en l'última eliminatòria.

Al davant, un rival més que motivat que està disposat a donar-ho tot per, arribats a aquest punt, superar un Girona que, sobre el paper, és el favorit. El tècnic José Rojo, Pacheta, només té una única baixa. Es tracta del davanter brasiler Jonathas de Jesús. Està sancionat perquè ha de complir el segon dels dos partits de càstig per la seva expulsió d'ara fa una setmana contra el Saragossa. El seu lloc l'ocuparà Escriche al costat del veterà Nino, qui sempre és un perill.