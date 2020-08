El Pont de les Peixateries Velles s'omple de banderes

La Penya Gironina s'ha mobilitzat per fer arribar el seu suport a l'equip en la final del play-off. Un dels exemples és l'acció al pont de les Peixateries Velles, que va quedar ple de banderes blanc-i-vermelles. A més a més, també s'ha gravat un vídeo que corre per les xarxes socials amb la intenció de motivar els jugadors i engrescar l'afició. Per als partits d'anada i de tornada, es reunirà a la seva seu Marzen. En el cas que els de Francisco aconsegueixin l'ascens a Primera, els membres de la penya faran un castell de focs d'artifici des del pont del Dimoni i tot seguit es farà una ruta amb cotxe pels carrers de Girona.