Des de la distància també s'escolta l'afició

No va ser ahir una nit qualsevol, ni per Girona ni per als aficionats del Girona FC. L'anada de la final del play-off contra l'Elx arribava fora de dates, coincidint encara per a molts amb les vacances, i en plena pandèmia descontrolada que obliga a seguir mantenint la distància social i rebutja les aglomeracions. Amb aquest escenari l'afició se les va empescar per fer-se sentir també a distància i que el seu al·lè arribés als jugadors al Martínez Valero. No totes, però moltes de les penyes del Girona van concentrar-se als seus respectius locals per seguir el partit, i repetiran l'experiència diumenge, en la decisiva tornada.

La crisi sanitària ja ha buidat força els carrers a les nits, i més encara ara, amb les restriccions horàries que afecten als bars i restaurants, i han obligat a baixar la persiana als negocis d'oci nocturn. Tantmateix, però, mentre els carrers del centre es desertitzaven, a les seus de les penyes hi anaven arribant aficionats. També hi va haver cert ambient a la plaça de la Independència, això sí, sense aglomeracions. L'Elx-Girona només es podia seguir pel canal Vamos de Movistar i això va fer que qui no el tingués contractat, hagués de trobar algun bar o penya per veure'l.

Penyes com la Gironina, la Immortal, l'Àlex Granell Nord Gironí o la Vall del Llémena, van aplegar-se amb els seus socis per patir en comunitat. Diumenge hi tornaran, amb l'esperança de poder celebrar, encara que sigui amb distància i des de la distància amb Montilivi, que el Girona ha tornat a Primera un any després.