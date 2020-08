«És impossible amb aquest camp»

Com a tothom qui ho va veure a través de la televisió, Francisco va quedar sorprès amb l'estat deplorable de la gespa: «No s'ha de dir res més sobre el terreny de joc, en directe era pitjor. Pacheta diria el mateix que jo, no m'invento res». És que això que, tot i l'empat sense gols al Martínez Valero, el tècnic andalús va valorar «l'esforç» dels seus jugadors per adaptar-se i «marxar amb la sensació que estem forts».



l'elx



«No ens ha sorprès perquè pensàvem que podria jugar amb línia de quatre, però també teniem treballat amb tres. Vam fixar-nos en el camp durant el partit contra el Saragosa encara que aquest cop estava infinitament pitjor. Era impossible per a cap equip arribar amb possibilitats a camp contrari. El terreny de joc ens ha perjudicat».



l'empat



«Era un partit de motla disputa, amb massa interrucpio del joc. No hi havia fluïdesa. El joc directe el podem tenir dominat amb Stuani, però Borja, Aamu i Gallar són jugadors d'un perfil diferent. El rival no ens ha creat quasi cap ocasió i marxem amb la sensacio que estem forts. Els he de felicitar perquè ens hem adaptat perfectament i hem estat sempre junts. M'hagués agradat marcar un gol, però ha sigut impossible practicar el nostre joc».

la tornada



«Prepararem el partit com fins ara, amb mentalitat guanyadora. A casa som forts i Montilivi és un camp espectacular.