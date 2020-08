Montilivi es prepara per viure el seu quart ascens a Primera

Tenerife, Osasuna i Girona han celebrat el salt a l'elit a l'estadi. Diumenge aquesta històrica instal·lació, que ve de celebrar el seu mig segle de vida, tornarà a viure per quart cop un partit decisiu per ascendir a Primera divisió. I el Girona opta a ser-ne de nou protagonista després del que ja hi va celebrar el 4 de juny de 2017.

obre el paper, el 13 de juny de 2009, el 18 de juny de 2016, el 4 de juny de 2017 i el 23 d'agost de 2020 no tenen res en comú. Però tres d'aquestes quatre dates, i a partir de la mitjanit de diumenge, la darrera, formen part de la història de Montilivi. L'històric camp del Girona, que va celebrar tot just fa una setmana el mig segle de vida, ha viscut tres ascensos a Primera divisió, ha vist com tres clubs, damunt la seva gespa, hi celebraven amb eufòria el salt a l'elit. N'hi haurà, almenys, una quarta, perquè diumenge el Girona i l'Elx hi resoldran la final del play-off. Els locals, que s'havien quedat amb les ganes de festejar l'èxit a casa el 2015 contra el Lugo i un any més tard davant l'Osasuna, finalment van tocar el cel el 4 de juny de 2017 amb el 0-0 contra el Saragossa. I ara els amfitrions opten a ser l'únic equip que ha pujat dos cops a Primera a l'estadi dels Set Magnífics.

La primera vegada que Montilivi va ser escenari d'un èxit d'aquest calibre va ser el 13 de juny de 2009. S'acabava la temporada del retorn a Segona després de mig segle al pou, i el Girona ja ho tenia tot fet, després que al tram final de temporada entressin els nervis i s'acabés rellevant Raül Agné per una tripleta de tècnics formada per Javi Salamero, Miquel Olmo i Gorka Etxeberria. Un empat a Eibar havia donat a l'equip que formaven Ponzo, Jose, Serra, Rangel, Cañas, Gerard, Felipe, Arna, Paco Esteban o Hiroshi la permanència una setmana abans. Per acomiadar la lliga arribava el Tenerife, que s'hi jugava l'ascens. Montilivi encara no havia reconstruït la grada de preferent i aquella tarda va reunir 5.000 espectadors, més d'un miler, visitants. Un gol de Kome va donar el triomf i l'ascens als canaris, dirigits per José Luís Oltra.

El segon ascens a Primera el va protagonitzar l'Osasuna el 18 de juny de 2016, guanyant per 0-1 (gol de Kodro) després del 2-1 de l'anada. Aday, Javi Álamo, Kiko Olivas, Richy, Lekic, Lejeune, Clerc, Pere Pons, Granell, Borja García, Mata i Sobrino formaven part de l'equip gironí. La frustració va ser gran, però un any més tard, l'èxit es feia realitat el 4 de juny de 2017. Diumenge el Girona o l'Elx tornaran a experimentar aquella sensació de pujar al cel des de Montilivi.