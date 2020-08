suport El banyolí Coro, amb passat recent a Montilivi, envia molts ànims a l'Elx

Una de les iniciatives que durant aquests dies ha impulsat Elx per motivar-lo de cara al «play-off» d'ascens a Primera ha sigut la de penjar diferents videos casolans enregistrats per futbolistes amb passat al club il·licità. Un dels que s'ha animat a fer-ho és Ferran Corominas. El davanter va jugar tres temporades al Martínez Valero, celebrant l'ascens del 2013 i disputant dos anys a Primera. Són 119 partits en total i 17 gols amb la samarreta blanc-i-verda. «Hola il·licitans, com esteu? Sóc en Coro. Volia enviar-vos una salutació i felicitar l'equip per la gran temporada que està fent. I també desitjar-li molta sort per a la final del play-off. A veure si l'any vinent l'Elx és a la Primera Divisió. Tots creiem en l'Elx. Som-hi!», deia. Res estrany sinó fos perquè Coro, a banda de ser nascut a Banyoles, també va jugar al Girona. Va ser la temporada 2011/12, a Segona A, curs que va aprofitar per fer 18 gols en 40 aparicions.