El factor Montilivi juga a favor: cap derrota el 2020 i 4 gols en contra

L'ascens es decidirà a Montilivi. El Girona té un «camp espectacular», tal com deia Francisco després de l'empat aconseguit davant l'Elx (0-0) en un terreny de joc indigne d'una final de play-off. I ja no només per la gespa, que es va canviar a l'abril aprofitant l'aturada, sinó per ser un fortí. El conjunt blanc-i-vermell encara no coneix la derrota a casa des que va començar l'any 2020 i això pot ser demà el factor a favor. Sense públic a les grades, els gironins tenen el repte de mantenir-se forts per fer realitat l'objectiu de recuperar la màxima categoria del futbol espanyol una temporada després de perdre-la.

Si bé és cert que amb un altre empat a zero els de Francisco en farien prou per acompanyar el Cadis i l'Osca a Primera Divisió com a cinquè classificat (63 punts) amb dos punts d'avantatge respecte a l'Elx, sisè (61 punts), la millor opció serà superar el porter Edgar Badia. No ho han aconseguit encara questa temporada amb una derrota a Montilivi (0-2) el passat mes d'octubre i una altra a Elx (1-0) al juny i, sabent com se les gasten els de Pacheta, resistir els 120 minuts d'una hipotètica pròrroga serà una tasca d'allò més difícil -no hi haurà tanda de penals. Segurament i agafant de referència el partit d'anada, els alicantins faran com en la primera eliminatòria contra el Saragossa per aguantar el marcador aturat i a la mínima oportunitat que tinguin decidir amb un gol (en aquell cas va ser de Nino al minut 81).

En aquest sentit, el Girona s'ha mostrat molt sòlid en defensa des de l'arribada de Francisco i ho ha evidenciat a la promoció, especialment en el partit d'anada contra l'Almeria a Monitlivi (1-0), on tot va sortir rodó. Fins i tot amb el mal estat de la gespa del Martínez Valero, que va fer «impossible practicar el nostre joc», segons el tècnic, els gironins han mantingut la porteria a zero en dos dels tres enfrontaments perquè «sabíem que ens faria forts» i només han rebut un gol en contra al camp de l'Almeria.

Després d'aquests precedents, jugar la tornada a Montilivi és motiu suficient per a l'optimisme. El Girona no hi ha encaixat cap derrota a la Lliga aquest 2020 (a la Copa va perdre contra el Vila-real) i només ha rebut quatre gols en contra. Conrectament van ser contra l'Extremadura (3-1), l'Oviedo (1-1), l'Albacete (1-1) i el Cadis (2-1). Tots han sigut amb Asier Riesgo a la porteria. A més a més, dels 11 partits que ha jugat enguany a casa, vuit han acabat en victòria. Per tant, els de Francisco tenen gairebé un 73% de probabilitats de sortir-ne vencedors. Sobretot tenint en compte que el tècnic andalús només hi col·leciona victòries des de la seva arribada: Saragossa (1-0), Almeria (1-0), Cadis (2-1) i Almeria (1-0) en la primera eliminatòria del play-off.

«Firmo jugar-me-la a Montilivi. Serà un partit maco a casa i estic convençut que el guanyarem», assegurava el capità Àlex Granell després de l'empat al Martínez Valero. Els jugadors tenen confiança al seu estadi, on aquest 2020 han marcat 15 gols. Amb un únic empat a zero contra el Racing (0-0), el killer Cristhian Stuani ha vist porteria en la gran majoria de victòries gironines a Montilivi i també a fora.

De tots els partits a casa, l'uruguaià va quedar-se sense participar en la victòria in extremis contra l'Osca (1-0) amb un gol de Samu Sáiz a l'últim minut; contra el Ponferradina (2-0, no va jugar) amb els gols del lesionat Brandon i Borja García; i en l'empat contra l'Albacete (1-1) amb una diana del de Santanyí. L'altre golejador va ser Aday, que va marcar a l'Extremadura (3-1). El vallesà s'ha perdut els dos últims partits del play-off per problemes musculars.

Així doncs, l'estadi blanc-i-vermell es prepara per viure demà el segon ascens a Primera del Girona. Ho farà d'una manera atípica i que no tindrà res a veure amb aquell 4 de juny del 2017 perquè l'equip no podrà tenir el suport de l'afició empenyent des del primer minut, però els de Francisco faran el possible per mantenir-se invictes a Monitlivi i acabar el curs amb un resultat que els permeti aconseguir l'ascens.