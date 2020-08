Francisco Rodríguez: «Demà hem de jugar com a equip, que és el que sabem fer»

El tècnic andalús del Girona ha comparegut a la darrera roda de premsa de la temporada en motiu de la tornada de la final de la Promoció d'ascens entre els gironins i l'Elx. L'entrenador blanc-i-vermell ha estat preparant el duel des d'aquest matí "de forma individual amb tots els jugadors. Els he fet saber que no ens han de sorprendre de cap de les maneres sigui quina sigui la formació i la tàctica que facin servir", ha comentat. Per això, des del cos tècnic "hem preparat el partit de diverses maneres. Crec que tenim virtuts suficients per poder adaptar-nos a qualsevol esquema que utilitzin".

Els alacantins visiten demà Montilivi amb l'alta destacada de Jonatas. "Sabem que és un gran jugador. Ens hem mentalitzat de la millor manera i hem fet treballar molt els jugadors. Creiem que és un futbolista semblant a Darwin Sánchez (Almeria) o Luis Suárez (Saragossa)", ha relatat Francisco que ha exposat que "els meus jugadors han sapigut solventar notablement el jocs d'aquests atacants".

Respecte l'anada, el tècnic gironí ha tingut també unes paraules. "El partit a Elx va ser un duel pur i dur de Segona Divisió: sense ocasions, amb una gespa malmesa..." explica Francisco que es desfà en elogis de l'estat de Montilivi. "La gespa està impeclable. Però no només ara sinó sempre que he vingut com a visitant ho ha estat", ha recordat.

Per acabar, Francisco ha volgut mencionar a tota la plantilla. "La gent que no està entrant en dinàmica de competició ho està fent bé. El que no juga normalment es deixa la pell entrenant. A més, després animen com qui més als seus companys sobre el terreny de joc. Nosaltres el que volem demà és jugar com equip que és el que sabem i crec que tota la resta vindrà per si sola".