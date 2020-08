El Girona tanca l'equip amb Aleix Font (Saragossa)

Aleix Font Rodríguez (Barcelona, 1998) és l'onzè i darrer jugador de l'equip del Bàsquet Girona que debutarà aquesta temporada a la LEB Or. L'escorta català, que arriba en qualitat de cedit pel Saragossa, té un recorregut contrastat en la categoria (104 partits) i també ha debutat en les màximes categories espanyola i alemanya. «Formaré part d'un projecte ambiciós i il·lusionant que vol tornar Girona al bàsquet de màxim nivell», explicava ahir el jugador que tanca la plantilla dissenyada per Jordi Plà i el tècnic Carles Marco.

Font, que es va formar a les categories inferiors del Barça, va jugar tres temporades al filial blaugrana (2016-2019) i aquest últim curs l'ha desenvolupat en dos equips d'elit: el Brose Bamberg de la Basketball Bundesliga i l'Obradoiro de la Lliga Endesa ACB. L'escorta va rescindir ahir mateix el seu contracte amb el Barça per fitxar per quatre temporades pel Casademont Saragossa, que l'ha cedit un any a Fontajau. El nou jugador del Girona, de 22 anys, ha passat per totes les categories del bàsquet formatiu blaugrana (infantil, cadet, júnior i Barça B) i va debutar la temporada 2018-19 amb el primer equip a la Lliga Catalana, la Supercopa Endesa i la Lliga Endesa. La temporada passada la va començar cedit al Brose Bamberg alemany, equip amb el qual no va arribar a debutar en partit oficial, i posteriorment a l'Obradoiro, amb el qual va fer de mitjana 3,1 punts i 1,3 assistències en 10,8 minuts per partit .

La desvinculació contractual es va produir de mutu acord entre les parts, segons va informar el Barcelona, que va agrair a Font «la seva dedicació durant les nou temporades que ha format part del Barça. Ara per a ell comença una nova aventura a Fontajau, que li ha de servir de trampolí per tornar a l'elit, on promet «actitud, esforç, ambició i anotació».