L'Elx va perdre fa dos anys a Segona B amb el Peralada

L'Elx, rival demà en la final per l'ascens a Primera, va jugar fa tot just un parell d'anys, el gener de 2018, amb el Peralada, que aleshores era el filial del Girona, a Segona B. I hi va perdre, en la visita a l'Alt Empordà, per 1-0, per un gol d'Iu Ranera. Caure al camp del penúltim va fer mal a l'Elx, que unes setmanes després acabaria canviant l'entrenador: Pacheta rellevava Josico i amb l'encara tècnic dels il·licitants s'aconseguia aquell mateix curs 2017/18 tornar a Segona A.

A la categoria de bronze, aquell Elx, amb Nino o l'exjugador del Girona Benja, a més del porter José Juan, que jugava al Lugo el 2015 quan els gallecs van privar el Girona de l'ascens, va topar amb el Peralada, i l'aleshores filial del Girona tallava la ratxa de victòries dels visitants. Aquell 28 de gener del 2018 el tècnic de l'Elx era Josico i a l'equip ja hi eren també Gonzalo Verdú, que va ser titular, Iván Sánchez, Josan i Tekio, que van ser suplents dijous. Tot i ser un dels candidats a l'ascens -al final van aconseguir-lo amb Pacheta a la banqueta-, el conjunt alacantí no va tenir opcions davant dels de Chicho que van acabar amb 9 jugadors per les expulsions de Soni i Andzouana. Per la part de l'Elx, Provencio va veure targeta vermella. Aquella victòria va donar ales als xampanyers, que van aconseguir la permanència.

En qüestió de dues temporades, l'Elx ha passat de lluitar en una promoció per recuperar la categoria de plata a fer-ho per pujar a Primera Divisió -la va perdre al final de la temporada 14-15. Arriba a la final de forma inesperada pel desenllaç del cas Fuenlabrada i s'enfrontarà a un Girona que espera guanyar a casa, com ja va fer el Peralada.