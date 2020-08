«Som un equip i si ho demostrem contra l'Elx, pujarem»

El Girona té avui una oportunitat d'or per fer història i pujar a casa, sempre que guanyi l'Elx i mantingui l'empat sense gols de l'anada. Qualsevol altre resultat li donaria el premi al rival. Per això ahir, durant la prèvia, Francisco Rodríguez es va mostrar caut. Al mateix temps, el tècnic deia estar segur que els seus jugadors seran avui capaços de donar una alegria a la seva afició. Va parlar sobre la preparació del matx d'aquesta nit, del rival, l'estat de la plantilla i la possibilitat que Jonathas sigui titular al conjunt visitant.



altes als laterals



«Amb Ramalho hem estat observant l'evolució del motiu del seu canvi en el partit d'anada. El cop que va patir va ser molt fort i té un edema. Pel que fa a Aday i Mojica estaran disponibles ja que han respost bé en els darrers dies».

favoritisme



«Ens va bé que es doni com a favorit l'Elx. Si que és cert que sempre se'ns ha definit axí a nosaltres. Però si som justos, crec que el partit serà molt igualat i per això intentarem fer-ho de la millor manera possible, per portar el partit al nostre terreny».



estat dels jugadors



«Veig molt bé l'equip. He pogut observar que els jugadors tenen ambició en la seva mirada i també ganes de pujar. Els futbolistes tenen un nivell de mentalitat que no han tingut durant el transcurs d'aquesta temporada. Ho estan fent de la millor manera possible en el seu dia a dia. A més, aquest equip és una pinya. Els que juguen saben que han de fer-ho al cent per cent al terreny de joc i els que no, ho fan animant i ajudant sempre. El Girona és un equip i crec que si demà (avui pel lector) ho som, pujarem. He fet recordar a tots els meus jugadors per què estan jugant amb el Girona i per què aquest club els va escollir per defensar els seus colors com a mètode de motivació».



l'ascens



«És important pujar sobretot pels jugadors. Hi ha moltes coses en joc i ells ho saben. Però no només és important per a ells sinó per a les seves famílies i per a la ciutat. Hi ha molta gent al darrere que gaudiria amb aquest ascens».



retorn de jonathas



«Hem treballat en la tornada de Jonatahas com vam fer quan vam jugar contra Darwin Sánchez o Luis Suárez. És un gran jugador però crec que el seu joc el podrem solventar de la millor manera. Nosaltres som un gran equip. Amb ell l'Elx crec que podria dominar més el joc aeri, veurem com ho gestionem».



reglament al «play-off»



«El reglament és el que és. Durant el curs no hi he posat atenció, però ara que ens trobem en aquesta situació, sí. És veritat que és un avantatge per nosaltres si el partit acaba sense gols però també he de mencionar que ells tenen factors a favor com el valor doble dels gols anotats a domicili».



la gespa



«La gespa està impecable. Però no només ara, sempre que he hagut de visitar terres gironines una de les coses que més m'ha impactat de l'estadi ha sigut veure el bon estat del terreny de joc».



El «somni» de Pacheta

Il·lusió a Montilivi i tres quarts del mateix a Elx, on José Rojo Martín, Pacheta, explicava la fam dels seus jugadors per aconseguir avui un resultats que els catapulti a la Primera Divisió. Parlava de «final» el tècnic burgalès, explicant que «així ho estem preparant i és just això el que tenim al cap», al mateix temps que admetia que encara està «madurant» la possibilitat d'introduir canvis a l'onze titular. Parlava de la «solidesa, consistència i fermesa» dels seus futbolistes durant tot el curs, el que «sol donar premi», afegint que l'actual és «un moment gran», però que res d'això espanta el seu vestidor. «Veig l'equip amb molta confiança i ens hem de mostrar orgullosos de tot allò que estem aconseguint, sense cap dubte i amb confiança». Va dir no tenir-li «cap por al Girona», al qual això sí considera «un rival que es mereix tots els respectes perquè és molt bo». Ara bé, ho rematava: «Estem aquí per alguna cosa i lluitarem pel nostre somni. Pot passar de tot perquè això és futbol».