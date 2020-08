El Girona ha hagut de fer un canvi de darrera hora a l'alineació arran dels problemes físics Gumbau. El de Campllong s'ha retirat de l'escalfament amb llàgrimes d'impotència per no poder jugar el decisiu partit. L'escollit per ocupar el seu lloc al costat de Granell al mig del camp és Pape Maly Diamanka. El senegalès només ha jugat dos partits fins ara amb Francisco, a Lugo (2-2) i Alcorcón (2-0).