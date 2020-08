El Girona perd cruelment contra l'Elx i seguirà a Segona A

Els fantasmes han tornat a aparèixer aquesta nit a Montilivi. Com si les desgràcies estiguessin escrites a la seva història. El Girona seguirà la temporada vinent a Segona A, després de perdre aquesta nit contra l'Elx (0-1) en la final del play-off. L'expulsió del pitxitxi Stuani al minut 61 amb una vermella polèmica ha sigut letal per als de Francisco, que han vist com se'ls complicaven inesperadament les coses al minut 61. Els blanc-i-vermells dominaven fins aleshores sense trobar el gol, però amb deu jugadors i sense el seu home de referència se'ls ha caigut el món a sobre havent de fer un esforç físic enorme. Els gironins ja havien patit el primer contratemps només començar el partit amb la lesió de Gumbau, que ha hagut d'abandonar l'escalfament plorant i cedir la titularitat a Dimanka. Un gol cruel de Pere Milla en l'afegit ha marcat sentència en una mort anunciada.

Francisco ha sortit amb tota l'artilleria. En l'últim moment, però, ha hagut de retocar el seu onze de gala pels problemes físics de Gerard Gumbau, que ha abandonat l'escalfament entre llàgrimes. El seu lloc l'ha ocupat Diamanka. Les altres dues novetats han sigut Mojica i Aday per Ramalho i Jairo. Per la seva part, Pacheta ha repetit la defensa de cinc amb més presència ofensiva després de recuperar el davanter Jonathas, fins ara absent per sanció.

El Girona ha començat fent tota una declaració d'intencions. Convençut de tenir la pilota i dominar contra un Elx que, a diferència del partit d'anada, no ha tingut por a pressionar a l'àrea blanc-i-vermella. Granell ha enviat un xut desviat a la dreta de la porteria d'Edgar Badia un cop superats els primers deu minuts. De seguida, Samu Sáiz ha robat una pilota però, sense tenir reforços al davant, ha acabat topant amb la defensa rival. Els de Francisco han seguit controlant sense aconseguir trencar amb garanties la defensa il·licitana, molt ben posicionada. Al 28, Stuani ha tingut una ocasió després de rebre una passada de Samu Sáiz, però el seu xut ha sortit per damunt del travesser. Pacheta, que ja havia avisat a Jonathas per una dura entrada a Mojica que li ha suposat una targeta groga i jugar-se-la amb Granell, ha reactivat el seu equip per buscar opcions abans d'arribar al descans. Tot i així, el Girona no ha patit i ha seguit a la seva fins a marxar als vestidors.

A la represa, el Girona tenia dues opcions. O arriscar aguantant el marcador a zero o buscar el gol. Pacheta ha decidit efectuar el canvi de Jonathas, que ha sortit rondinant, per Pere Milla. Edgar Badia ha frustrat una rematada de cap d'Ignasi Miquel procedent d'una jugada de córner. L'Elx ha intentat avisar amb un xut de Gonzalo Verdú en fora de joc, tot i que els gironins no han renunciat a la possessió. El porter de l'Elx ha desviat una centrada d'Aday i tot seguit ha intervingut el VAR per un possible penal a Stuani, que s'ha desestimat. L'àrbitre ha revisat una falta del pitxitxi del Girona sobre Dani Calvo, que primer havia amonestat amb groga, i, després de rectificar la seva decisió, l'uruguaià ha acabat expulsat amb una vermella al 61. Tocava saber patir. I amb un altre contratemps per les molèsties de Riesgo. Per sort, només ha estat un ensurt i el porter ha aturat una centrada de Juan Cruz. Els nervis han començat a créixer. Pacheta ha esgotat tots els canvis, mentre que Francisco ha preferit esperar. Pere Milla ha marcat al minut 95 amb un gol cruel que ha desfet a tots els jugadors del Girona. La temporada vinent els gironins seguiran a Segona A.

FITXA TÈCNICA

Girona: Riesgo, Maffeo, Juanpe, Ignasi Miquel, Mojica, Gumbau, Granell, Borja García, Aday, Samu Sáiz i Stuani.

Elx: Edgar Badia, Ramón Folch (Escriche, min. 74), Gonzalo Verdú (Fidel, min. 74), Nino, Iván Sánchez (Mfulu, min. 92), Dani Calvo, Josan (Víctor, min. 46), Jonathas (Pere Milla, min. 51), Juan Cruz, Josema i Óscar Gil.

Gol: 0-1, Pere Milla (min. 95).

Àrbitre: López Toca (c. càntabre). Ha amonestat Granell (Girona); Jonathas, Ivan Sánchez, Víctor, Pere Milla (Elx). Ha expulsat amb targeta vermella a Stuani (Girona).

Estadi: Montilivi, sense públic.