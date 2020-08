René Román: «En nuestra casa sí! Som-hi»

El Girona es juga aquesta nit a Montilivi pujar a Primera Divisió per segon cop a la seva història. Les hores, i els nervis també, d'abans del partit contra l'Elx s'han fet llargues i molts seguidors han volgut donar suport a l'equip blanc-i-vermell a través de les xarxes socials. Han estat molts els missatgs d'ànims al Girona i no només d'aficionats sinó també d'exjugadors i clubs. És el cas de l'exporter gironí René Román, protagonista directe de l'ascens del 2017 que ha escrit el popular "En nuestra casa sí!! Som-hi!!!". René va popularitzar aquest eslògan durant la festa de celebració a Montlivi el 2017. L'andalús és propietat de l'Almeria després de jugar cedit al Ponferradina a la segona volta d'aquesta temporada. D'altres exjugadors del Girona com Pere Pons, Richy, Portu, Muniesa i l'exsegon entrenador Chicho Pèlach han mostrat el suport al club.

També ho han fet d'altres entitats esportives de la demarcació com l'Uni, el Bàsquet Girona, el Guíxols o el Blanes, entre altres han volgut donar ànims al Girona FC.