Espanyol i Mallorca encara faran més potent la Segona A

La nova Segona Divisió de la temporada 2020-2021 comptarà amb set nou equips respecte a aquest curs: els descendits Espanyol, Mallorca i Leganès, i amb els que tenen l'honor de pujar de Segona B, com són el Castelló, Sabadell, Logronyès i Cartagena. Els gironins s'han vist les cares amb la majoria dels 22 equips que conformaran la Lliga Smartbank excepte dos casos: els mencionats Espanyol (sí que hi van jugar a Primera) i el Logronyès, un ascendit inèdit.

Els pericos tornaran a trepitjar la Segona Divisió després de 27 llargs anys deambulant per l'elit del futbol espanyol. Un viatge que conclou després de realitzar la pìtjor temporada de la història: els barcelonins han acabat en darrera posició acumulant només 25 punts després de veure victòria en tan sols cinc partits, empatar-ne 10 i perdre'n un total de 23. Uns números molt pobres que es deuen a una mala gestió esportiva i reestructuració de la plantilla: van començar la temporada oficial al juliol disputant partits de les fases prèvies de la Lliga Europa i no van saber reemplaçar l'absència de l'ariet actual del Betis Borja Iglesias. A part d'això, el ball de bastons a la banqueta també va fer molt mal. Van començar el curs amb David Gallego, van seguir amb l'ex del Girona Pablo Machin, a ell el va reemplaçar Abelardo i finalment Rufete deixava de banda les tasques de la secretaria esportiva i agafava el timó de l'equip. No obstant gironins i pericos no haver-se vist les cares mai a Segona, sí que ho han fet els dos anys que el Girona ha romàs a la Lliga Santander. A l'estrena dels blanc-i-vermells a Primera, van poder endur-se els tres punts de l'RCDE Stadium (0-1) però van caure a Montilivi per 0-2. Mateix guió en l'any del descens. Entrenats per Eusebio, els de Montilivi van vèncer a domicili per 1-3 i van veure com l'Espanyol s'enduia els tres punts a casa (1-2).

L'altre equip que visitarà Montilivi per primer cop és un història del futbol espanyol, el Logronyès. Això fa que un equip de la Comunitat autònoma de La Rioja torni a ser membre de la Segona Divisió una dècada després que ho fes possible el ja desaparegut CD Logronyès. L'equip fundat l'any 2009 i que té com a estadi el mític Las Gaunas ha firmat una temporada exemplar per assolir l'ascens de categoria. Enquadrats en el grup segon de la categoria de bronze, els de Logronyo van acabar en el més alt de la taula després de guanyar 18 partits, empatar-ne 8 i només perdre'n 2 amb un total de 62 punts en 28 jornades. Aquesta posició els permetia un bitllet a la promoció d'ascens per assolir el preuat objectiu. L'últim escull per pujar era guanyar el Castelló en una final de play-off atípica a partit únic. L'enfrontament se'n va anar als 90 minuts amb empat a 1. El mateix resultat reflectia el marcador a l'acabament dels 30 minuts extrareglamentaris. A la tanda de penals els de La Rioja es van fer forts i van superar els valencians (2-3) per incloure el seu nom a Segona Divisió.

La mala estrugança ha tornat a visitar Montilivi vestida de desfeta en una promoció a Primera Divisió. I ja en són quatre que els blanc-i-vermells no poden superar. Cinc si comptem, i ens hem remuntar molts anys enrere, la de la dècada de 1930. Però què s'hagués trobat el Girona si en llençar la moneda hagués sortit cara? No són gaires els equips de l'elit amb qui els blanc-i-vermells no han coincidit mai a la màxima divisió. Concretament quatre: l'Osasuna, el Granada, el Cadis i l'Elx.

Els de Pamplona viuran el segon any consecutiu a Primera Divisió després de fer una temporada exquisida en el seu retorn a l'elit. Fa dues temporades van assolir l'anhelat ascens gràcies a acumular 87 punts i acabar líder a la Lliga Smartbank el curs 2018-2019. Enguany els pupils de Jagoba Arrasate han finalitzat la temporada en una meritòria desena posició. Tot i la notable feina pels del Sadar, les coses no van ser sempre positives, sinó que es van topar amb algun o altre sotrac. Com la lesió del davanter Chimy Ávila, una de les revelacions de l'any. L'ariet argentí, que estrenava casa després del seu pas per l'Osca, s'ha hagut d'absentar durant un llarg període de temps degut a la lesió que va patir en el lligament creuat del genoll.

Mateix guió s'ha escrit des de les entranyes de l'estadi de Los Cármenes de Granada. Com els pamplonesos, els nassarites retornen aquesta temporada a la Lliga Santander després d'ascendir sense fer play-off degut a la segona posició (79 punts) conreada fa un any a Segona Divisió. Els jugadors entrenats per Diego Martínez han fet història. Han acabat en una setena plaça que els atorga la possibilitat de disputar l'any següent la Lliga Europa. Part de culpa d'aquest mèrit el tenen els set gols respectivament que han marcat el veterà Robert Soldado, el colombià Darwin Machís o el migcampista Antonio Puertas.

Els altres equips amb qui mai no s'ha enfrontat el Girona a la Lliga Santander són dos dels tres ascendits, el Cadis i l'Elx, perquè amb l'Osca s'hi va coincidir el curs 2018/19. Els del Ramón de Carranza han sigut un equip molt regular durant tot l'any i han pogut acabar segons de la Lliga Smartbank amb 69 punts, un menys que l'Osca. L'equip gadità s'ha vist les cares amb els gironins durant aquesta temporada a Segona Divisió (a terres andaluses es van imposar els locals per 2-0 i a catalanes el Girona per 2-1, quan l'equip d'Álvaro ja havia ascendit matemàticament). Caldrà esperar una temporada més per somiar amb el retorn a la màxima categoria, però s'haurà de fer front a la nova temporada amb un pressupost reduït i molta competència a la part alta.