El VAR expulsa Stuani i deixa el Girona un altre any més a Segona Divisió

David Pérez Pallas és un àrbitre gallec que ara fa un any, l'estiu del 2019, un cop acabada la passada temporada, es va convertir en especialista en el VAR per mantenir-se a l'elit un cop havia baixat a Segona B després de ser puntuat com un dels pitjors de Segona A. En el darrer any, Pérez Pallas no ha xiulat partits. Només ha controlat partits des de la sala de control del VAR a Las Rozas. Just on era anit. I des d'on es va convertir en un dels «culpables» del no ascens del Girona a Primera Divisió. Era el minut 61 de partit quan, després d'una falta de Stuani a Dani Calvo, que l'àrbitre (José Antonio López Toca) va veure clara i va castigar amb targeta groga, Pérez Pallas va sorprendre a tothom avisant al seu company que anés a revisar les imatges de la jugada. Considerava que havia de ser vermella. Ni a López Toca, ni a ningú més que estava veient el partit li havia passat pel cap que allò pogués ser vermella.

I, condicionat per l'opinió del seu company, López Toca va veure un grapat de repeticions d'una imatge congelada on es veien els tacs de Stuani sobre el turmell de Dani Calvo. De la impressió d'una jugada en directe que difícilment ningú hauria interpretat com a vermella a una imatge congelada. L'àrbitre va canviar d'opinió. I allà es va capgirar el partit i el camí cap a Primera Divisió es va enfonsar als peus del Girona. Amb un de menys, un 23 d'agost i sense que Francisco veiés solucions a la seva banqueta (en l'escalfament havia perdut Gumbau per lesió) només va faltar que l'àrbitre afegís vuit minuts. En el 96, un cop de cap de Pere Milla al qual Asier Riesgo no va saber respondre va ser la sentència.

El Girona continuarà una temporada més a Segona Divisió i Cristhian Stuani, autor de 31 gols aquest curs i 40 a Primera en dues temporades, va viure la cara amarga del futbol en el que, per a desesperació de l'afició gironina, podria haver estat el seu darrer partit a Montilivi.