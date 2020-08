El cinquè «play-off» desaprofitat pel Girona del segle XXI

El Girona mai no es rendeix, va venir a dir ahir el president Delfí Geli, en unes declaracions facilitades pel mateix club, on l'exfutbolista valorava en primera instància el cop dur d'haver-se quedat a les portes de Primera. Des de diumenge a la llista de fantasmes, al costat dels del Lugo o l'Osasuna, hi apareixerà el nom d'un Elx que amb molt poc, i l'ajuda del VAR, va desactivar per complet el pressupost més gran de Segona. La promesa és «tornar-ho a intentar», tot i que a la categoria de plata la competència cada cop és més gran.

El de diumenge va ser el cinquè play-off desaprofitat pel Girona aquest segle XXI, el que ha dut els millors anys de la història i ha enllaçat temporades sense treva. Perquè en catorze de les últimes vint campanyes l'equip ha arribat al final jugant-s'hi alguna cosa. Quatre ascensos (dos a Segona B, un a Segona A i un a Primera), dos descensos (un a Tercera i un a Segona A) i fins a vuit promocions, i tres salvacions agòniques, han mantingut el seguidor en tensió a mesura que el club s'anava fent gran. A Segona s'han desaprofitat quatre play-off per ascendir a Primera (2013, 2015, 2016 i 2020), i també es va fallar el 2006 contra l'Eldenc per fer el salt a Segona B de la mà de Domènec Torrent. En aquests vint anys les úniques promocions que han donat resultat positiu han sigut les del 2003 (encara amb l'antic format de lligueta amb Benidorm, Àguilas i Manacor), 2007 (eliminant l'Alcalá) i 2008 (superant el Ceuta per pujar a Segona).

Les emocions fortes arriben a partir del retorn al futbol professional. D'això ja en fa dotze temporades (ara començarà la tretzena), i en vuit al final sempre s'hi ha arribat amb alguna cosa en joc. A banda dels play-off perduts, el 2010 (amb el penal de Kiko Ratón contra el Múrcia), el 2012 (amb la miraculosa arribada de Javi Salamero a la banqueta als darrers partits) i 2014 (amb l'efecte Machín, confirmat sobre la botzina davant del Deportivo), es van assolir permanència agòniques. El 2017 es va pujar a Primera, i el 2019 es va tornar a baixar. N'haurien de venir més. Perquè com deia ahir Geli, «el club és fort, persisteix, i no es rendeix mai».