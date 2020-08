L'hora de la reconstrucció

«I ara què?» Aquesta era la pregunta del milió que ahir molts aficionats del Girona es feien a la feina, a casa o fent un cafè tot esmorzant. La garrotada patida a Montilivi diumenge a la nit contra l'Elx va tornar a ser de les fortes i va deixar el Girona sense ascens a Primera Divisió al sisè minut del temps afegit. Un desenllaç d'allò més cruel per a un equip que, amb Francisco Rodríguez a la banqueta, semblava haver redreçat el rumb a temps. Al moment decisiu, però, l'equip va veure com el destí li tornava a jugar una mala passada i es quedava a les portes de Primera per culpa d'un gol al descompte en l'única rematada entre pals perillosa de l'Elx. Abans, el VAR havia expulsat injustament Stuani (m.60) en l'acció que va canviar absolutament el signe del play-off. «Passen les hores i no trobaré explicació a tanta injustícia», piulava ahir el davanter uruguaià a les xarxes socials. Stuani escrivia unes ratlles d'agraïment al club i l'afició en un missatge on no aclaria quin serà el seu futur.

La continuïtat de Stuani és precisament una de les carpetes més importants que té ara mateix Quique Cárcel al seu despatx. Confirmat que l'equip competirà a Segona A un any més, el director esportiu blanc-i-vermell, que continuarà al càrrec, té la missió d'engegar un nou projecte en poc temps i amb moltes incògnites per revelar. De fet, ahir mateix van començar les reunions per planficiar el pròxim curs amb una trobada entre els màxims accionistes, Pere Guardiola, Ferran Soriano amb Cárcel i Delfí Geli. La reconstrucció del nou Girona ja està en dansa i la voluntat és tornar a lluitar per ser a dalt sense l'etiqueta de gran favorit. Llevat de la direcció esportiva i de la banqueta on Cárcel i Francisco estan confirmats, s'esperen uns dies d'activitat frenètica i de canvis a tots els àmbits. Fins i tot l'accionarial, on podria haver-hi alguna entrada sorpresa.

Sense l'ajuda pel descens que s'ha tingut aquest exercici (més els traspassos de Portu i Porro per uns 16 milions), el Girona veurà com se li rebaixa substancialment el límit salarial destinat a la plantilla. Això sí, el club calcula ingressar una bona xifra amb traspassos de jugadors. De moment el Choco Lozano, traspassat al Cadis, ja ha deixat 1,5 milions d'euros al calaix mentre que per Yassine Bounou n'entraran uns 4 més.

Els jugadors que han jugat cedits enguany Maffeo (Stuttgart), Calavera (Eibar), Miquel (Getafe), Oliván (Cadis), Rivera (Las Palmas) i Brandon (Osasuna) tornaran als seus clubs i difícilment se'n podrà retenir cap a Segona A, encara que interessi com és el cas del central barceloní. La lògica diu que Jonatan Soriano, que acaba contracte i ha jugat ben poc aquest curs, no hauria de continuar. Menys clar és el cas de Riesgo, que tampoc té contracte pel pròxim exercici. El basc ha acabat sent titular i, malgrat que surt a la foto del gol de Milla, ha complert amb bona nota.

La resta de jugadors té contracte amb vigor. Això no vol dir, no obstant, que tinguin garantida la continuïtat a Montilivi. D'una banda, en alguns casos el Girona podria veure amb bons ulls un traspàs per fer calaix mentre que en d'altres, caldrà veure si entren als plans de Francisco per l'exercici entrant. Homes com Juanpe, Borja García, Samu Sáiz i fins i tot Valery tenen bon cartell. Per qui previsiblament s'ingressarà cash gairebé segur és per Bounou. El porter marroquí ha brillat a l'Europa League amb el Sevilla i s'espera ingressar a la vora de 4 milions per la seva venda. Pel que fa a Bernardo Espinosa, cedit aquesta temporada a l'Espanyol, el seu futur és lluny de Girona. Per contracte, si el colombià rep una oferta de Primera, el club li ha de facilitar la sortida, en forma de cessió o de traspàs.

Stuani menja a part. L'uruguaià, ídol de l'afició des de fa tres cursos, va acceptar l'estiu passat renovar i quedar-se al Girona malgrat el descens. Amb contracte fins al 2023, Stuani decidirà si accepta continuar un any més a Montilivi a Segona o bé s'estima més anar-se'n. La decisió serà seva. Si decideix canviar d'aires el club podria ingressar un traspàs i alhora alliberar una bona part del límit salarial. Sigui com sigui, la continuïtat del charrúa marcarà de ben segur la línia a seguir de la planificació de la plantilla.