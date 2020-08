López Toca també es queda a les portes de pujar a Primera Divisió

La Federació Espanyola de Futbol va fer oficial com cada estiu el llistat d'àrbitres que pugen a Primera Divisió. Els escollits enguany són el castellano-manxec Díaz de Mera Escuderos i l'andalús Figueroa Vázquez. Per la seva banda, López Toca, àrbitre del partit de diumenge del Girona contra l'Elx, ha quedat com a suplent per pujar a Primera. Qui sap si la decisió d'expulsar Stuani també va tancar-li les portes de Primera. Per la seva banda, Varón Aceitón i Areces Franco pleguen i passen al VAR.