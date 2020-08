Nova guerra entre la Lliga i la Federació pel calendari

La Comissió Delegada de La Lliga, reunida ahir, va sortir al pas de comunicacions rebudes des de la Federació Espanyola de Futbol i va insistir que celebrarà el sorteig per la pròxima temporada de Primera i Segona A dijous. El secretari general de la RFEF, Andreu Camps, va enviar escrits a La Lliga i al Consell Superior d'Esports (CSD), amb còpia també al Deportivo de la Corunya, al Numància i a l'AFE en els quals no donava el vistiplau al projecte de calendari enviat per la patronal dels clubs. La Federació planteja una Lliga de Segona A de 24 equips mentre que la Lliga s'hi oposa frontalment.

El secretari general de la RFEF demana que La Lliga respecti el Comitè de Competició i li adjunta una altra carta enviada al director general de CSD, Joaquín de Aristegui, en què li explica per què no es pot autoritzar el calendari proposat mentre no es resolguin per part d'aquest organisme els conflictes plantejats actualment.