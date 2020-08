Stuani: «Passen les hores i no trobo explicació a tanta injustícia»

El cop va ser letal i cap jugador del Girona va voler fer declaracions públiques diumenge a la nit després del partit contra l'Elx. Ahir, ja més en fred, alguns dels protagonistes del matx i de la temporada van dir-hi la seva amb missatges d'agraïment a l'afició a les xarxes socials hores després de la monumental patacada que els va deixar a les portes de Primera. Un dels més destacats va ser el de Cristhian Stuani que va trencar el seu silenci. El davanter, injustament expulsat al minut 60 per la intervenció del VAR després que inicialment l'àrbitre López Toca li mostrés una targeta groga, va escriure al seu compte de Twitter: «Passen les hores i no trobaré explicació a tanta injustícia, només puc fer una cosa i és tornar a aixecar-me com he fet tota la meva vida. El futbol ens ha colpejat dur però estic segur que ens ho tornarà algun dia». El golejador del Girona indicava també que se sent «molt orgullós dels meus companys per haver lluitat tant i molt dolgut per no haver-me permès morir amb ells al camp fins a l'últim segon». Amb tota l'afició amb el cor en un puny per saber si continuarà o no aquesta nova temporada, en seguir l'equip a Segona, deia que «només puc dir gràcies a tots els que van donar tot el que tenien per aquest somni cada dia, cada hora, des del primer a l'últim que formen part d'aquest bonic club».

El capità, Àlex Granell, també es va pronunciar a Instagram amb un missatge a l'afició i un dard misteriós. «Impotència i ràbia per no poder dur el club, la ciutat i l'afició on ens mereixem. Ho vam donar tot per fer-ho possible. D'aquesta derrota en sortirem més forts. Gràcies per tots els que sempre heu estat amb l'equip. Estic molt orgullós de representar el Girona. Tornarem!», deia el gironí. Un altre dels veterans de la plantilla, Borja García, va assegurar que el de diumenge va ser «el moment més dur de la meva carrera futbolística». «No tinc paraules per expressar el dolor que tinc per no haver aconseguit el que es mereix aquest club, aquesta família. Aquest club per desgràcia ha viscut moltes experiències com la d'ahir i no tinc cap dubte que tornarà on es mereix». Per la seva banda, Jordi Calavera, també a Instagram va etzibar: «El futbol està sent molt cruel amb aquesta ciutat i aquest club. Tornarem. T'estimo, Girona!».